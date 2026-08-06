 టీ20 క్రికెట్‌లో జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ ప్ర‌పంచ రికార్డు | Jos-Buttler-World Record-Leading-Run-Scorer-T20 Cricket-History | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీ20 క్రికెట్‌లో జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ ప్ర‌పంచ రికార్డు

Aug 6 2026 7:08 AM | Updated on Aug 6 2026 7:21 AM

Jos-Buttler-World Record-Leading-Run-Scorer-T20 Cricket-History

Photo Credit: Hundred Twitter

హండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటీష‌న్‌లో మాంచెస్ట‌ర్ సూప‌ర్‌జెయింట్స్ కెప్టెన్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ ప్ర‌పంచ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్ వేదికగా వెల్ష్‌ఫైర్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో బ‌ట్ల‌ర్ 20 బంతుల్లో 51 ప‌రుగుల‌తో అజేయంగా నిలిచి టీ20 క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు (491 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 14,833 ప‌రుగులు) చేసిన బ్యాట‌ర్‌గా  బ‌ట్ల‌ర్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. 

ఈ క్ర‌మంలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు టీ20 క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో వెస్టిండీస్ మాజీ కెప్టెన్ కీర‌న్ పొలార్డ్ పేరిట ఉన్న అత్య‌ధిక ప‌రుగుల (14,803 ప‌రుగులు)రికార్డు బ‌ట్ల‌ర్ బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు. బ‌ట్ల‌ర్‌, పొలార్డ్ త‌ర్వాత విండీస్ హార్డ్ హిట్ట‌ర్, మాజీ ఆట‌గాడు క్రిస్ గేల్ (14, 562 ప‌రుగులు) మూడో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు.

ఇక మ్యాచ్ విష‌యానికొస్తే.. వెల్ష్‌ఫైర్‌పై మాంచెస్ట‌ర్ సూప‌ర్‌జెయింట్స్ 9 వికెట్ల తేడాతో ఘ‌న విజ‌యాన్ని అందుకుంది. వెల్ష్‌ఫైర్ విధించిన 156 ప‌రుగుల టార్గెట్‌ను మాంచెస్ట‌ర్ జెయింట్స్‌ మ‌రో 31 బంతులు మిగిలి ఉండ‌గానే ఛేదించింది. ఓపెన‌ర్ టిమ్ సీఫెర్ట్ (36 బంతుల్లో 62 నాటౌట్‌), బ‌ట్ల‌ర్ (20 బంతుల్లో 51 నాటౌట్‌) ధాటిగా ఆడి జ‌ట్టును విజ‌య‌తీరాల‌కు చేర్చారు. 

మ‌రో ఓపెన‌ర్ పాల్ వాల్ట‌ర్ (18 బంతుల్లో 37) రాణించాడు. అంత‌క‌ముందు వెల్ష్ ఫైర్ 100 బంతుల్లో 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 155 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్  మాథ్యూ షార్ట్ (47 బంతుల్లో 71) విధ్వంసం సృష్టించ‌గా, మ‌రో ఓపెన‌ర్ ఫిలిప్ సాల్ట్ (48) రాణించాడు. మాంచెస్ట‌ర్ బౌల‌ర్ల‌లో గ‌స్ అకిన్‌స‌న్ 2 వికెట్లు తీయ‌గా, జోష్ టంగ్‌, పాల్ వాల్ట‌ర్ చెరొక వికెట్ తీశారు. మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడిన టిమ్ సీఫెర్ట్ 'ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌'గా నిలిచాడు.

మార్కరమ్ స్థానంలో కెప్టెన్‌గా
ఇక మాంచెస్టర్ రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్కరమ్ వ్యక్తిగత కారణాలతో టోర్నీ నుంచి వైదొలగడంతో బట్లర్ తొలిసారి జట్టు కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. కెప్టెన్‌గా తొలి మ్యాచ్లోనే విజయాన్ని సాధించాడు. ఇప్పటికే సౌతాఫ్రికా వెళ్లిపోయిన మార్కరమ్ మిగతా టోర్నీకి దూరమవ్వడంతో బట్లర్ జట్టును నడిపించనున్నాడు. 

ఇక బట్లర్ బ్యాటర్‌గా హం‍డ్రెడ్ టోర్నీలో అదరగొడుతున్నాడు. ఈ వికెట్ కీపర్ ఇప్పటివరకు ఆడిన ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో 92.3 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 277 పరుగులు సాధించాడు. ఇక మార్కరమ్ స్థానంలో మైకెల్ బ్రాస్‌వెల్‌ను తీసుకున్నట్లు మాంచెస్టర్ ఫ్రాంచైజీ ప్రకటించింది. 

 

 

Read: నా ఫెవ‌రేట్ కోచ్ అతడే.. గంభీర్ మాత్రం కాదు: ష‌మీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పట్టు చీరలో పరవశింపజేసిన అందాల భామ.. (ఫొటోలు)
photo 2

రీతూ చౌదరి, డిమాన్ పవన్ 'బంగారం' పాట లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలకు హాజరైన అమీర్ ఖాన్..(ఫొటోలు)
photo 4

బ్లూ శారీలో టాలీవుడ్ నటి అనసూయ అందాలు (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ ప్రియాంక జైన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jakkampudi Raja Sensational Comments On AP DGP 1
Video_icon

ఖాకీ చొక్కా తీసేసి టీడీపీ చొక్కా వేసుకో.. డీజీపీపై జక్కంపూడి రాజా షాకింగ్ కామెంట్స్
Taneti Vanitha Serious Chandrababu Over Lack Of Security For YS Jagan 2
Video_icon

జగన్ పై కుట్రకు ప్లాన్ చేశారు.. చంద్రబాబు తీరుపై తేనేటి వనిత సీరియస్
Big Question Debate On YS Jagan Devarapalli Tour 3
Video_icon

జగన్ పర్యటన గ్రాండ్ సక్సెస్.. బాబు, లోకేష్ గుండెల్లో వణుకు
NRI Women Shocking Posts On TDP Minister 4
Video_icon

NRI మహిళపై TDP మంత్రి లైంగిక వేధింపులు
Gudivada Amarnath Strong Warning To Chandrababu 5
Video_icon

తమాషాలు చేస్తున్నారా? పోలీసులపై అమర్నాథ్ ఫైర్!
Advertisement
 