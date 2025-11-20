 కెప్టెన్‌గా ఇషాన్‌ కిషన్‌ పేరు ప్రకటన | Ishan Kishan to lead as Jharkhand announced Syed Mushtaq Ali Trophy squad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కెప్టెన్‌గా ఇషాన్‌ కిషన్‌ పేరు ప్రకటన

Nov 20 2025 7:09 PM | Updated on Nov 20 2025 7:30 PM

Ishan Kishan to lead as Jharkhand announced Syed Mushtaq Ali Trophy squad

త్వరలో ప్రారంభం కానున్న దేశవాలీ టీ20 టోర్నీ సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీ (SMAT 2025-26) కోసం 15 మంది సభ్యుల జార్ఖండ్‌ జట్టును ఇవాళ (నవంబర్‌ 20) ప్రకటించారు. ఈ జట్టుకు సారధిగా టీమిండియా పాకెట్‌ డైనమైట్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ (Ishan Kishan) ఎంపికయ్యాడు.  

ఈ జట్టులో కుమార్‌ కుషాగ్రా, రాబిన్‌ మింజ్‌, అనుకూల్‌ రాయ్‌ లాంటి ఐపీఎల్‌ సంచలనాలకు చోటు దక్కింది. ఉత్కర్ష్ సింగ్, విరాట్ సింగ్ లాంటి స్థిరమైన బ్యాటర్లు.. సుశాంత్ మిశ్రా, వికాస్ సింగ్ లాంటి నాణ్యమైన బౌలర్లు కూడా ఈ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు. వీరందిరినీ కలగలుపుకొని ఇషాన్‌ జార్ఖండ్‌ జట్టును ముందుండి నడిపించనున్నాడు.

27 ఏళ్ల ఇషాన్‌ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌కు మారు పేరు. చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా భారీ షాట్లు ఆడగల సమర్దుడు. ఐపీఎల్‌ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన ఇషాన్‌, టీమిండియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేశాడు. ఇషాన్‌కు ఇదివరకే జార్ఖండ్‌ జట్టుకు నాయకత్వం వహించిన అనుభవం ఉంది.

టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఇషాన్‌కు ఘనమైన ట్రాక్‌ రికార్డు ఉంది. ఇప్పటివరకు 206 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఇషాన్‌.. 134.20 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 5270 పరుగులు చేశాడు.

ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్, గుజరాత్ లయన్స్, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరఫున ఆడిన అనుభవమున్న ఇషాన్‌.. తాజాగా సౌతాఫ్రికా-ఏతో జరిగిన వన్డే సిరీస్‌లో ఇండియా-ఏ తరఫున మెరిశాడు. ఈ సిరీస్‌లో ఇషాన్‌ ఓ అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు.

నవంబర్‌ 26 నుంచి ప్రారంభం కానున్న సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీలో జార్ఖండ్‌ ఎలైట్‌ గ్రూప్‌-డిలో ఉంది. ఈ గ్రూప్‌లో ఢిల్లీ, కర్ణాటక, ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, సౌరాష్ట్ర, త్రిపుర జట్లు ఉన్నాయి. జార్ఖండ్‌ నవంబర్ 26న జరిగే తమ తొలి మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీతో తలపడనుంది. ఈసారి ఇషాన్‌ నేతృత్వంలోని జార్ఖండ్‌ జట్టు అండర్‌ డాగ్‌గా బరిలోకి దిగనుంది. స్టార్లతో నిండిన పటిష్టమైన జట్లకు షాకిచ్చే అవకాశం ఉంది.

కుమార్‌ కుషాగ్రా, రాబిన్‌ మింజ్‌ లాంటి హార్డ్‌ హిట్టర్లు చెలరేగవచ్చు. అనుకూల్‌ రాయ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌గా సత్తా చాటే ఆస్కారం​ ఉంది. ఇషాన్‌ను వ్యక్తిగతంగా ఆపడం కూడా చాలా కష్టమవచ్చు. ఇషాన్‌ ఒక్క సారి టచ్‌లోకి వచ్చాడంటే ఎంతటి బౌలర్లనైనా లెక్క చేయడు.

SMAT 2025-26 కోసం జార్ఖండ్ జట్టు..  
ఇషాన్ కిషన్ (C/WK), ఉత్కర్ష్ సింగ్, విరాట్ సింగ్, కుమార్ కుషాగ్రా (WK/VC), రాబిన్ మింజ్‌, అనుకూల్ రాయ్, పంకజ్ కుమార్, బాలకృష్ణ, మొహమ్మద్ కౌనైన్ ఖురేషీ, శుభ్ శర్మ, అమిత్ కుమార్, మనీషి, సుశాంత్ మిశ్రా, వికాస్ సింగ్, సౌరభ్ శేఖర్, రాజన్దీప్ సింగ్.  

చదవండి: IPL 2026 Auction: ఫ్రాంచైజీల బలహీనతలు, లోటుపాట్లు

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి శ్రీలంకలో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 2

సిస్టర్‌ శిల్పా శిరోద్కర్ బర్త్‌డే.. చెల్లిపై నమ్రతా ప్రశంసలు (ఫోటోలు)
photo 3

రివాల్వర్ రీటా ప్రమోషన్స్‌లో కీర్తి సురేశ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

వెకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న సాయి పల్లవి సిస్టర్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌కు జగన్‌.. పోటెత్తిన అభిమానం (ఫొటోలు)

Video

View all
High Court Serious On Chandrababu Govt Over Negligence of Ambedkar Smruthi Vanam 1
Video_icon

అంబేద్కర్ స్మృతివనం పట్ల నిర్లక్ష్యం బాబుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
Ambati Mass Ragging On ABN And TV5 Thumbnails Over Jagan At Nampally CBI Court 2
Video_icon

జగన్ కోసం తండోపతండాలుగా జనాలు... ABN, TV5 థంబ్ నైల్స్ పై అంబటి మాస్ ర్యాగింగ్
YS Jagan Massive Craze At Hyderabad 3
Video_icon

Hyd: స్టేట్ ఏదైనా తగ్గని జగన్ క్రేజ్
AIG Hospitals Chairman Dr D Nageshwar Reddy Sensational Facts on Antibiotics Use 4
Video_icon

జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పికి యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుంటున్నారా?
Passenger Train Hits Pickup Van In Tripura 5
Video_icon

Tripura: పికప్ వ్యాన్‌ను ఢీకొట్టిన ప్యాసింజర్ రైలు
Advertisement
 