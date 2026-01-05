 సూపర్‌ జెయింట్స్‌ జట్టులోకి విధ్వంసకర వీరుడు | Durbans Super Giants draft in Liam Livingstone as Devon Conways replacement in SA20 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

SA20: సూపర్‌ జెయింట్స్‌ జట్టులోకి విధ్వంసకర వీరుడు

Jan 5 2026 8:47 PM | Updated on Jan 5 2026 8:55 PM

Durbans Super Giants draft in Liam Livingstone as Devon Conways replacement in SA20

సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్ 2025-26లో డర్బన్ సూపర్ జెయింట్స్ తమ జట్టులో కీలక మార్పు చేసింది. భారత పర్యటన కారణంగా సీజన్ మధ్యలోనే వైదొలిగిన కివీస్ స్టార్‌ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ డెవాన్ కాన్వే స్ధానాన్ని ఇంగ్లీష్ ఆల్‌రౌండర్ లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్‌తో డర్బన్ భర్తీ చేసింది.

ఈ విషయాన్ని సూపర్ జెయింట్స్ ఫ్రాంచైజీ సోమవారం అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. కాన్వే అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నప్పటికి జాతీయ విధుల కారణంగా లీగ్ నుంచి  తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ ఏడాది సీజన్‌లో కేవలం 4 మ్యాచ్‌లు ఆడిన కాన్వే.. 173.44 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 111 పరుగులు చేశాడు. ఇక లివింగ్‌స్టోన్ విషయానికి వస్తే.. అతడికి ఇప్పటికే సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌లో ఆడిన అనుభవం ఉంది.

అతడు గతంలో ఎంఐ కేప్ టౌన్, ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. ఈ లీగ్‌లో ఇప్ప‌టివ‌రకు 14 మ్యాచ్‌లు ఆడిన లివింగ్‌స్టోన్  158 పరుగులు చేసి, 4 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.  ఈ ఇంగ్లండ్ డేంజ‌ర‌స్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ రాక‌తో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌కు మ‌రింత బ‌లం చేకూరనుంది.

డర్బన్ సూపర్ జెయింట్స్ ప్ర‌స్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో 4వ స్థానంలో ఉంది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 5 మ్యాచ్‌లు ఆడిన సూప‌ర్ జెయింట్స్‌.. ఒక్క మ్యాచ్‌లో గెలుపొంద‌గా, మ‌రో రెండింట ఓట‌మి చ‌విచూసింది. మ‌రో రెండు మ్యాచ్‌లు వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్దు అయ్యాయి.

పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో జోబర్గ్‌ సూపర్ కింగ్స్, పార్ల్ రాయల్స్ , సన్‌రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ జట్లు మొదటి మూడు స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ప్లేఆఫ్స్ రేసులో డర్బన్ నిలవాలంటే రాబోయే మ్యాచ్‌లు చాలా కీలకం కానున్నాయి.  డర్బన్ సూపర్ జెయింట్స్ తన తదుపరి మ్యాచ్‌లో జనవరి 7న ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్‌తో తలపడనుంది. 
చదవండి: IND vs SA: వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం.. కేవలం 19 బంతుల్లోనే

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'వామ్మో వాయ్యో' సాంగ్.. తెర వెనక ఆషిక ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

దీపికా పదుకోణె బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. వైరల్‌ ఫోటోలు ఇవే
photo 3

చిరంజీవి ‘మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 4

బ్లూ కలర్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

photo 5

భక్తజనంతో కిక్కిరిసిన మేడారం (ఫొటోలు)

Video

View all
Gun Fire On JD Vances Residence In Ohio 1
Video_icon

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు JD.వాన్స్ ఇంటిపై దాడి
YSRCP MPTCs Kidnapped Viral Video 2
Video_icon

MPP Election: దిగజారిన టీడీపీ YSRCP MPTCల కిడ్నప్...
Gudivada Amarnath Slams Chandrababu Credit Chore 3
Video_icon

Bhogapuram Airport: ఏది కడితే అది నాదే...2029 వరకు ఇదే పాట
Haryana Gang Loot ATMs in Nizamabad 4
Video_icon

Nizamabad: నిమిషాల్లో ATM లు కొల్లగొడుతున్న హర్యానా గ్యాంగ్
MLC Lella Appi Reddy Strong Warning To TDP Rowdies 5
Video_icon

YSRCP అధికారంలోకి రాగానే టీడీపీ తొత్తులకు..
Advertisement
 