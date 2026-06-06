 అఫ్గాన్‌తో టెస్ట్‌.. తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన భారత్‌ | India vs Afghanistan Test Live Updates And Highlights | Sakshi
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IND vs AFG: అఫ్గాన్‌తో టెస్ట్‌.. తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన భారత్‌

Jun 6 2026 9:05 AM | Updated on Jun 6 2026 10:32 AM

India vs Afghanistan Test Live Updates And Highlights

India vs Afg Test Live Updates And Highlights: ముల్లాన్‌పూర్ వేదికగా భారత్‌-అఫ్గానిస్తాన్ మధ్య ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన టీమిండియా కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు.

తొలి వికెట్‌ డౌన్‌
టీమిండియా తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. 24 పరుగులు చేసిన జైశ్వాల్‌.. సలీం​ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు.

నిల‌క‌డ‌గా ఆడుతున్న భార‌త్‌
భార‌త ఓపెన‌ర్లు  రాహుల్‌(16), య‌శ‌స్వి జైశ్వాల్‌(20) నిల‌క‌డ‌గా ఆడుతున్నారు. 10 ఓవ‌ర్ల‌కు ముగిసే స‌రికి టీమిండియా వికెట్ న‌ష్ట‌పోకుండా 37 ప‌రుగులు చేసింది. 16 పరుగుల వద్ద కేఎల్ రాహుల్ ఔట‌య్యే ప్ర‌మాదం నుంచి త‌ప్పించుకున్నాడు.

బ్యాటింగ్‌ భారత్‌దే
ముల్లాన్‌పూర్ వేదికగా భారత్‌-అఫ్గానిస్తాన్ మధ్య ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన టీమిండియా కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. మరోవైపు ఈ మ్యాచ్‌తో రాజస్తాన్‌ లెఫ్ట్ ఆర్మ్‌ స్పిన్నర్‌ మానవ్‌ సుత్తార్‌ భారత తరపున అరంగేట్రం చేశాడు. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరచడంతో అతడికి టీమిండియా తరపున ఆడే అవకాశం లభించింది.

అదేవిధంగా సాయిసుదర్శన్‌కు కూడా తుది జట్టులో చోటు దక్కింది. ఈ తమిళనాడు ఆటగాడు ఫస్ట్‌ డౌన్‌లో బ్యాటింగ్‌ రానున్నాడు. ఆంధ్ర క్రికెటర్ నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డికి ప్లేయింగ్‌ ఎలెవన్‌లో చోటు దక్కలేదు. అతడి స్ధానంలో వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ ధ్రువ్‌ జురెల్‌కు ఛాన్స్‌ ఇచ్చారు.

తుది జట్లు
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ : సెడిఖుల్లా అటల్, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, అబ్దుల్ మాలిక్, రహమత్ షా, హష్మతుల్లా షాహిదీ(కెప్టెన్‌), అఫ్సర్ జజాయ్(వికెట్ కీపర్‌), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, షరాఫుద్దీన్ అష్రఫ్, నంగేలియా ఖరోటే, షరాఫుద్దీన్ అష్రఫ్, నంగేయాలియా ఖరోటే, జియావుర్ రెహమాన్ షరీఫీ, మహ్మద్ సలీమ్ సఫీ

భారత్ : కేఎల్‌ రాహుల్, యశస్వి జైస్వాల్, సాయి సుదర్శన్, శుభ్‌మన్ గిల్(కెప్టెన్‌), రిషబ్ పంత్(వికెట్ కీపర్‌), ధ్రువ్ జురెల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, మానవ్ సుతార్, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ

 

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