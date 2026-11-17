source: X
రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య నవంబర్ 19 నుంచి వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్ వేదికగా తొలి టెస్ట్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి టీమిండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చాడు.
ఈ మ్యాచ్లో నలుగురు పేసర్లతో బరిలోకి దిగుతామని స్పష్టం చేశాడు. అయితే ప్లేయింగ్ ఎలెవన్పై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని పేర్కొన్నాడు. మ్యాచ్కు ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన గిల్.. న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్లో భారత పేసర్లు అద్భుతంగా రాణించారని కొనియాడాడు.
"పేసర్ల విషయంలో సమస్య ఎదురవుతుంది. వన్డే సిరీస్లో బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. తుది జట్టు కూర్పుపై ఇంకా చర్చిస్తున్నాం. అయితే నలుగురు ఫాస్ట్ బౌలర్లతో ఆడతాం" అని అన్నాడు.
పేసర్ల మధ్య తీవ్ర పోటీ
న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టులో చోటు కోసం భారత పేసర్ల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా పేస్ దళానికి నాయకత్వం వహించడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మిగిలిన స్థానాల కోసం ఆకాశ్ దీప్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్ పోటీపడుతున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన వన్డే సిరీస్లో గుర్నూర్ బ్రార్ అత్యధికంగా తొమ్మిది వికెట్లు పడగొట్టి ఆకట్టుకున్నాడు. అన్షుల్ కాంబోజ్ నాలుగు వికెట్లు తీయగా, చివరి వన్డేలో మహ్మద్ సిరాజ్ రెండు వికెట్లు సాధించాడు. అయితే అన్షుల్ కాంబోజ్, ఆకాశ్ దీప్లలో ఎవరు తుది జట్టులో ఉంటారనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.
ఏడుగురు బ్యాటర్లతో..
తుది జట్టు కూర్పుపై గిల్ మరికొన్ని వివరాలు వెల్లడించాడు. ఏడుగురు స్పెషలిస్ట్ బ్యాటర్లతో బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉందని తెలిపాడు. ఎనిమిది, తొమ్మిది స్థానాల్లో ఆకాశ్ దీప్, అన్షుల్ కాంబోజ్ బ్యాటింగ్ చేయగలరని పేర్కొన్నాడు. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా బ్యాటింగ్లో ఉపయోగపడతాడని చెప్పాడు.
ఇదీ చదవండి: ఐపీఎల్ 2027కు ముందు మరో భారీ ట్రేడ్ డీల్..!