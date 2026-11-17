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భారత్తో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్కు ముందు న్యూజిలాండ్ జట్టుకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్టార్ ఆల్రౌండర్, పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ కుడి చేతి గాయం కారణంగా ఈ సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. తాజాగా భారత్తో జరిగిన ఐదో వన్డేలో అతడి చేతికి ఫ్రాక్చర్ అయినట్లు స్కానింగ్లో తేలింది.
ఆ మ్యాచ్లో భారత పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ వేసిన బంతి శాంట్నర్ కుడి చేతి వెనుక భాగానికి బలంగా తగిలింది. దీంతో 37వ ఓవర్లో మైదానంలోనే ఫిజియో అతడికి చికిత్స అందించాడు. అయినప్పటికీ బ్యాటింగ్ కొనసాగించిన శాంట్నర్ 24 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు.
శాంట్నర్ కోలుకోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుందనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు వెల్లడించింది. డిసెంబర్లో ఆస్ట్రేలియాతో జరగనున్న నాలుగు టెస్టుల సిరీస్లో అతడి భాగస్వామ్యంపై కూడా త్వరలోనే అప్డేట్ ఇస్తామని తెలిపింది.
శాంట్నర్ స్థానంలో ఫాక్స్క్రాఫ్ట్
శాంట్నర్ స్థానంలో ఆల్రౌండర్ డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్కు జట్టులో చోటు కల్పించారు. భారత్తో చివరి రెండు వన్డేల్లో ఆడిన ఫాక్స్క్రాఫ్ట్కు టెస్టుల్లో పెద్దగా అనుభవం లేదు. ఇప్పటివరకు ఒకే ఒక్క టెస్టు ఆడిన అతడు.. ఈ ఏడాది మేలో ఐర్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 98 పరుగులు చేశాడు.
ఇటీవల భారత్-ఎ జట్టుతో జరిగిన అనధికారిక టెస్టుల్లోనూ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్ మంచి ప్రదర్శన చేశాడు. నాలుగు ఇన్నింగ్స్ల్లో వరుసగా 51, 42, 93, 10 పరుగులు సాధించి సెలక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
నవంబర్ 19 నుంచి తొలి టెస్టు
భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య తొలి టెస్టు నవంబర్ 19 నుంచి వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్లో ప్రారంభం కానుంది. రెండో టెస్టు నవంబర్ 27 నుంచి క్రైస్ట్చర్చ్లోని హాగ్లీ ఓవల్ వేదికగా జరగనుంది. కీలక ఆల్రౌండర్ శాంట్నర్ దూరం కావడం న్యూజిలాండ్ జట్టు సమతూకంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
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