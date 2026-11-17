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హీరోయిన్ మృణాళిని (Mirnalini Ravi ) రవి రవి తాజాగా వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది.
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తన ప్రియుడు, మలేసియాకు చెందిన మహావిష్ణు అనే ఆధ్యాత్మిక గురువుతో ఏడడుగులు వేసింది.
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పుదుచ్చేరికి చెందిన మిర్నాళిని.. 2019లో వచ్చిన విజయ్ సేతుపతి 'సూపర్ డీలక్స్'తో నటిగా పరిచయమైంది.
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తర్వాత 'గద్దలకొండ గణేశ్'తో హీరోయిన్గా తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
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ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు, మామ మశ్చీంద్ర మూవీస్ కూడా టాలీవుడ్లో చేసింది.
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(Images Source : Instagram/mirnaliniravi)