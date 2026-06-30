మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్-2026లో భాగంగా తొలి సెమీఫైనల్లో వెస్టిండీస్, ఆస్ట్రేలియా జట్లు తలపడుతున్నాయి. లండన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ నాకౌట్ పోరులో టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. ఇరు జట్లు కూడా ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా బరిలోకి దిగాయి.
తుది జట్లు
వెస్టిండీస్: ఖియానా జోసెఫ్, హేలీ మాథ్యూస్(కెప్టెన్), షెమైన్ క్యాంప్బెల్(వికెట్ కీపర్), స్టెఫానీ టేలర్, డియాండ్రా డాటిన్, చినెల్ హెన్రీ, జహజారా క్లాక్స్టన్, జానిలియా గ్లాస్గో, ఆలియా అల్లీన్, అఫీ ఫ్లెచర్, కరిష్మా రామ్హరక్
ఆస్ట్రేలియా: జార్జియా వోల్, బెత్ మూనీ(వికెట్ కీపర్), ఫోబ్ లిచ్ఫీల్డ్, ఎల్లీస్ పెర్రీ, యాష్లీ గార్డనర్, జార్జియా వేర్హామ్, అన్నబెల్ సదర్లాండ్, నికోలా క్యారీ, సోఫీ మోలినెక్స్(కెప్టెన్), కిమ్ గార్త్, లూసీ హామిల్టన్