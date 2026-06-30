 ఆసీస్‌తో సెమీస్‌.. తొలుత బ్యాటింగ్ చేయ‌నున్న విండీస్‌ | ICC Womens T20 WC 2026: Australia Women vs West Indies Women Toss and Playing 11 updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 WC 2026: ఆసీస్‌తో సెమీస్‌.. తొలుత బ్యాటింగ్ చేయ‌నున్న విండీస్‌

Jun 30 2026 6:41 PM | Updated on Jun 30 2026 6:53 PM

ICC Womens T20 WC 2026: Australia Women vs West Indies Women Toss and Playing 11 updates

మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026లో భాగంగా తొలి సెమీఫైనల్లో వెస్టిండీస్‌, ఆస్ట్రేలియా జట్లు తలపడుతున్నాయి. లండన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ నాకౌట్‌ పోరులో టాస్‌ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఇరు జట్లు కూడా ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా బరిలోకి దిగాయి.

తుది జట్లు
వెస్టిండీస్‌: ఖియానా జోసెఫ్, హేలీ మాథ్యూస్(కెప్టెన్), షెమైన్ క్యాంప్‌బెల్(వికెట్ కీపర్), స్టెఫానీ టేలర్, డియాండ్రా డాటిన్, చినెల్ హెన్రీ, జహజారా క్లాక్స్టన్, జానిలియా గ్లాస్గో, ఆలియా అల్లీన్, అఫీ ఫ్లెచర్, కరిష్మా రామ్‌హరక్

ఆస్ట్రేలియా: జార్జియా వోల్, బెత్ మూనీ(వికెట్ కీపర్), ఫోబ్ లిచ్‌ఫీల్డ్, ఎల్లీస్ పెర్రీ, యాష్లీ గార్డనర్, జార్జియా వేర్‌హామ్, అన్నబెల్ సదర్లాండ్, నికోలా క్యారీ, సోఫీ మోలినెక్స్(కెప్టెన్), కిమ్ గార్త్, లూసీ హామిల్టన్

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘హ్యాంగ్‌మ్యాన్’ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

‘ఆల్ఫా’ మూవీ ప్రమోషన్‌లో సందడి చేసిన అలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్‌గా సింగ్ గీతం బ్యూటీ నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రొట్టెల పండగ : స్వర్ణాల తీరం భక్తజన సంద్రం (ఫొటోలు)
photo 5

అందాల అదితీ రావు హైదరీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Europe Face Record Breaking Heatwave 1
Video_icon

నిప్పుల కొలిమిగా యూరప్... పిట్టలా రాలిపోతున్న జనాలు!
Advocate Rajini Aggressive Comments on Chandrababu Govt & TDP Goon 2
Video_icon

2029లో మీరు రాజారెడ్డి మనవడిని చూస్తారు..! ఒక్కొక్కడికీ ఊచకోతే..!
Rains In July Good News From Visakhapatnam Meteorological Department 3
Video_icon

జులైలో వానలు! విశాఖ IMD గుడ్ న్యూస్
YS Jagan meets Singapore Consul General 4
Video_icon

YS జగన్ ను కలిసిన సింగపూర్ కాన్సులేట్ జనరల్
New Twist In Ketan Agarwal death case 5
Video_icon

కేతన్ హత్య కేసులో బయటపడుతున్న కీలక ఆధారాలు.. మరో సంచలన ట్విస్ట్!
Advertisement
 