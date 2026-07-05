 ఇంగ్లండ్‌తో ఫైనల్‌.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఆసీస్‌ | WC Final 2026: England Women vs Australia Women Toss And Playnging 11 | Sakshi
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WC Final 2026: ఇంగ్లండ్‌తో ఫైనల్‌.. టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఆసీస్‌

Jul 5 2026 7:34 PM | Updated on Jul 5 2026 7:40 PM

WC Final 2026: England Women vs Australia Women Toss And Playnging 11

మ‌హిళ‌ల టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌-2026 టోర్నీలో ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌కు తెర‌లేచింది. తుది పోరులో భాగంగా చారిత్ర‌త్మ‌క లార్డ్స్ మైదానం వేదిక‌గా ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లండ్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌తున్నాయి. ఈ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఆసీస్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఇరు జట్లు కూడా ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా బరిలోకి దిగాయి.  కాగా టాస్‌కు ముందు ముగింపు వేడుక‌లు ఘ‌నంగా జ‌రిగాయి.

తుది జట్లు
ఇంగ్లండ్ మహిళలు: అమీ జోన్స్ (వికెట్ కీపర్‌), డాని వ్యాట్-హాడ్జ్, నాట్ స్కివర్-బ్రంట్ (కెప్టెన్‌), ఆలిస్ క్యాప్సే, హీథర్ నైట్, ఫ్రెయా కెంప్, డేనియల్ గిబ్సన్, షార్లెట్ డీన్, లిన్సే స్మిత్, సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, లారెన్ బెల్

ఆస్ట్రేలియా మహిళలు: జార్జియా వోల్, బెత్ మూనీ(వికెట్ కీపర్‌), ఫోబ్ లిచ్‌ఫీల్డ్, ఎల్లీస్ పెర్రీ, ఆష్లీ గార్డనర్, జార్జియా వేర్‌హామ్, అన్నాబెల్ సదర్లాండ్, నికోలా కారీ, సోఫీ మోలినెక్స్(కెప్టెన్‌), కిమ్ గార్త్, లూసీ హామిల్టన్

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