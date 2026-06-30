కెనడా కిక్‌... దక్షిణాఫ్రికా అవుట్‌

గోల్ కొడుతున్న యుస్టాకియో (జెర్సీ నంబర్ 7)
ప్రిక్వార్టర్ ఫైనల్లో ఆతిథ్య జట్టు
నాకౌట్ మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికాపై 1–0తో విజయం
లాస్ ఏంజెలిస్: అందివచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న కెనడా జట్టు ప్రపంచకప్ ఫుట్బాల్ టోర్నీలో మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. మూడోసారి ఈ మెగా ఈవెంట్లో పోటీపడుతున్న కెనడా జట్టు తొలిసారి ప్రిక్వార్టర్ ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటాక ముగిసిన రౌండ్–32 తొలి నాకౌట్ మ్యాచ్లో కెనడా 1–0 గోల్ తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా జట్టును ఓడించింది.
ఈ ఓటమితో దక్షిణాఫ్రికా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. 90+2వ నిమిషంలో ‘డి’ ఏరియా పైభాగం నుంచి స్టీఫెన్ యుస్టాకియో సంధించిన కిక్ను దక్షిణాఫ్రికా గోల్కీపర్ నిలువరించలేకపోయాడు. దాంతో కెనడా 1–0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. అనంతరం స్టాపేజ్ సమయంలోని మిగతా ఐదు నిమిషాలపాటు దక్షిణాఫ్రికాను కట్టడి చేసి కెనడా విజయాన్ని అందుకుంది.
బ్రెజిల్ ముందంజ
జపాన్పై 2–1తో విజయం
హ్యూస్టన్: ఐదుసార్లు ప్రపంచ చాంపియన్ బ్రెజిల్ జట్టు కూడా ప్రిక్వార్టర్ ఫైనల్లోకి ప్రవేశించింది. జపాన్ జట్టుతో సోమవారం జరిగిన రౌండ్–32 నాకౌట్ మ్యాచ్లో బ్రెజిల్ 2–1 గోల్స్ తేడాతో గెలిచింది. ఆట 29వ నిమిషంలో కైషు సానో గోల్తో జపాన్ 1–0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.
56వ నిమిషంలో గేబ్రియల్ మెగాలెస్ పాస్ను హెడర్ షాట్తో కేస్మిరో గోల్గా మలచడంతో బ్రెజిల్ స్కోరును 1–1తో సమం చేసింది. ఆ తర్వాత స్టాపేజ్ సమయంలో (90+5వ నిమిషంలో) గేబ్రియల్ మార్టినెల్లి గోల్ సాధించి బ్రెజిల్కు 2–1తో విజయాన్ని అందించాడు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన 23 ప్రపంచకప్లలో ఆడిన బ్రెజిల్ జట్టు 20వసారి ప్రిక్వార్టర్ ఫైనల్కు చేరుకోవడం విశేషం.