 ‘రుతురాజ్‌ అద్భుతమైన ఆటగాడు.. ఛాన్సులు ఇస్తాం’ | He Is: KL Rahul On Ruturaj Gaikwad Inclusion In Playing XI IND vs SA | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘రుతురాజ్‌ అద్భుతమైన ఆటగాడు.. ఛాన్సులు ఇస్తాం’

Nov 29 2025 5:01 PM | Updated on Nov 29 2025 6:23 PM

He Is: KL Rahul On Ruturaj Gaikwad Inclusion In Playing XI IND vs SA

ప్రతిభ ఉన్నా ఆశించిన స్థాయిలో అవకాశాలు పొందలేకపోతున్న టీమిండియా ఆటగాళ్లలో రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ ఒకడు. ఈ మహారాష్ట్ర ఆటగాడు దేశవాళీ క్రికెట్‌లో సత్తా చాటడంతో పాటు.. ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌కు సారథ్యం వహిస్తున్నాడు. టీమిండియా ఓపెనర్‌గానూ తనను తాను నిరూపించుకున్న రుతు.. ఆసియా క్రీడలు-2023లో భారత జట్టు కెప్టెన్‌గా పసిడి పతకం గెలిచాడు.

రెండేళ్ల తర్వాత..
అయితే, అనుకున్న స్థాయిలో రుతుకు టీమిండియాలో ఛాన్సులు మాత్రం రావడం లేదు. ఓపెనర్లుగా రోహిత్‌ శర్మ (Rohit Sharma), శుబ్‌మన్‌ గిల్‌, యశస్వి జైస్వాల్‌ (Yashasvi Jaiswal), అభిషేక్‌ శర్మ, సంజూ శాంసన్‌ల నుంచి ఎదురైన పోటీలో రుతు వెనుకబడిపోయాడు. ఈ క్రమంలో మరోసారి దేశీ క్రికెట్‌, భారత్‌-‘ఎ’ తరఫున అదరగొట్టి.. టీమిండియా పునరాగమనానికి రుతురాజ్‌ సిద్ధమయ్యాడు.

దాదాపు రెండేళ్ల విరామం తర్వాత.. సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్‌ సందర్భంగా రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ను సెలక్టర్లు జాతీయ జట్టుకు ఎంపిక చేశారు. ఈసారి, కెప్టెన్‌ హోదాలో ఉన్న శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ గాయం వల్ల దూరం అయినా.. అతడికి బ్యాకప్‌గా టెస్టు స్పెషలిస్టు యశస్వి జైస్వాల్‌ వన్డే జట్టులోకి వచ్చాడు. ఈ నేపథ్యంలో దిగ్గజ ఓపెనర్‌ రోహిత్‌ శర్మకు.. ఓపెనింగ్‌ జోడీగా జైసూ, రుతులలో ఎవరు ఉంటారనేది ఆసక్తిగా మారింది.

రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ అద్భుతమైన ఆటగాడు
ఈ విషయంపై టీమిండియా వన్డే తాత్కాలిక కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ స్పందించాడు. సౌతాఫ్రికాతో ఆదివారం నాటి తొలి వన్డేకు ముందు మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ అద్భుతమైన ఆటగాడు. ప్రస్తుతం మా వన్డే జట్టులో 5-6 స్థానాల్లో ఆటగాళ్లు ఫిక్సయిపోయారు.

అయితే, తనకు వచ్చిన అవకాశాలన్నిటిని రుతురాజ్‌ సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ సిరీస్‌లో అతడికి ఛాన్సులు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాము’’ అని కేఎల్‌ రాహుల్‌ తెలిపాడు. అయితే, ఏ స్థానంలో రుతురాజ్‌ను ఆడించే అవకాశం ఉందన్న విషయంపై మాత్రం స్పష్టతనివ్వలేదు. కాగా ఆదివారం భారత్‌- సౌతాఫ్రికా మధ్య తొలి వన్డే జరుగనుంది. ఇందుకు రాంచీ వేదిక.

చదవండి: అభిషేక్‌ శర్మ అట్టర్‌ఫ్లాప్‌.. సంజూ శాంసన్‌ ఫెయిల్‌

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
      photo 2

      ఫ్రెండ్స్‌తో హీరోయిన్ అనిక బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
      photo 3

      హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ..ఫోటో దిగాలంటే రూ. 10 లక్షలు! (ఫొటోలు)
      photo 4

      ఇఫీ ముగింపు వేడుకల్లో రజనీ, రిషబ్‌ శెట్టి సందడి (ఫొటోలు)
      photo 5

      హైదరాబాద్ : గరుడవేగ ఈ సైక్లింగ్ పోటీల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Cyclone Ditwah Live Updates 1
      Video_icon

      Cyclone Ditwah: బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న దిత్వా తుపాను
      Anantapur Mayor Muhammad Waseem Saleem Challenge To TDP MLA Daggupati Prasad 2
      Video_icon

      వీకెండ్ ఎమ్మెల్యే.. నీకు దమ్ముంటే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ కు మేయర్ మహమ్మద్ వసీం ఛాలెంజ్
      123 Dead in Cyclone Ditwah Effect in Sri Lanka 3
      Video_icon

      Sri Lanka: భారీ తుఫాను విధ్వంసం 123 మంది మృతి
      Ambati Rambabu Funny Comments On Janasena Allegations In Pawan Kalyan Tour 4
      Video_icon

      పవన్ పర్యటనలో ఆగంతకుడు అంటూ జనసేన "క్యామెడీ" అంబటి రాంబాబు సెటైర్లే సెటైర్లు
      Australian PM Anthony Albanese Marries Jodie Haydon 5
      Video_icon

      62 ఏళ్ల వయస్సులో పెళ్లి చేసుకున్న ప్రధాని
      Advertisement
       