 T20 WC 2026: బీసీసీఐ కీలక ప్రకటన | BCCI announces India next series after T20 WC Ro Ko Comeback date is | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 WC 2026: బీసీసీఐ కీలక ప్రకటన.. టీమిండియా తదుపరి షెడ్యూల్‌ ఇదే

Mar 2 2026 12:26 PM | Updated on Mar 2 2026 12:47 PM

BCCI announces India next series after T20 WC Ro Ko Comeback date is

టీమిండియా జూన్‌ షెడ్యూల్‌ను భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) తాజాగా విడుదల చేసింది. భారత క్రికెట్‌ జట్టు స్వదేశంలో అఫ్గనిస్తాన్‌తో సిరీస్‌లు ఆడనుందని వెల్లడించింది. ఇందుకు సంబంధించి సోమవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

సెమీ ఫైనల్‌లో భారత్‌
కాగా టీమిండియా ప్రస్తుతం టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 టోర్నమెంట్‌తో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. గ్రూప్‌ దశలో అజేయంగా నిలిచిన భారత్‌.. సూపర్‌-8లో జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్‌లను ఓడించి సెమీ ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లండ్‌తో గురువారం (మార్చి 5) సెమీస్‌ మ్యాచ్‌లో తలపడేందుకు షెడ్యూల్‌ ఖరారైంది.

మళ్లీ జూన్‌లోనే
ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ఫైనల్‌కు చేరితే మార్చి 8న టైటిల్‌ పోరులో టీమిండియా తలపడుతుంది. అనంతరం భారత జట్టులోని ఆటగాళ్లంతా ఐపీఎల్‌-2026 (IPL)తో బిజీ అవుతారు. ఈ క్రమంలో మళ్లీ జూన్‌లోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో టీమిండియా తరఫున విధుల్లో పాల్గొంటారు.

అఫ్గనిస్తాన్‌తో సిరీస్‌
ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ టీమిండియా తదుపరి షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. ఒక టెస్టు, మూడు వన్డేలు ఆడేందుకు అఫ్గనిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ జట్టు భారత్‌లో పర్యటిస్తుందని పేర్కొంది. జూన్‌ 6-10 మధ్య టెస్టు జరుగనుండగా.. ఇరుజట్ల మధ్య జూన్‌ 14, 17, 20 తేదీల్లో వన్డే సిరీస్‌ జరుగనుంది. భారత్‌- అఫ్గన్‌ టెస్టుకు న్యూ చండీగఢ్‌ వేదిక కాగా.. వన్డే సిరీస్‌కు ధర్మశాల, లక్నో, చెన్నై ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి.

రో-కో రీఎంట్రీ డేట్‌ ఫిక్స్‌.. అభిమానులు ఖుష్‌
అంతర్జాతీయ టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన భారత బ్యాటింగ్‌ దిగ్గజాలు విరాట్‌ కోహ్లి, రోహిత్‌ శర్మ వన్డేలలో మాత్రం కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. వీరిద్దరు చివరగా ఈ ఏడాది జనవరిలో న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌ బరిలో దిగారు.

రోహిత్‌ శర్మ ఫర్వాలేదనిపించగా.. కోహ్లి వరుస సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే ఈ సిరీస్‌లో భారత్‌ కివీస్‌ చేతిలో ఓడిపోయింది. ఇక తదుపరి అఫ్గనిస్తాన్‌తో సిరీస్‌ సందర్భంగా జూన్‌ 14న రో-కో టీమిండియా తరఫున రీఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. అంతకంటే ముందు ఐపీఎల్‌లో బెంగళూరు తరఫున కోహ్లి.. ముంబైకి ఆడుతూ రోహిత్‌ అభిమానులను అలరించనున్నారు.

భారత్‌ వర్సెస్‌ అఫ్గనిస్తాన్‌ షెడ్యూల్‌
👉జూన్‌ 6- 10 టెస్టు మ్యాచ్‌, న్యూ చంఢీగఢ్‌ (ఉదయం 9. 30 నిమిషాలకు ఆరంభం)
👉జూన్‌ 14- తొలి వన్డే, ధర్మశాల
👉జూన్‌ 17- రెండో వన్డే, లక్నో
👉జూన్‌ 20- మూడో వన్డే, చెన్నై.
👉వన్డే మ్యాచ్‌లన్నీ మధ్యాహ్నం 1.30 నిమిషాలకు ఆరంభం. 

చదవండి: T20 WC: పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. ఆటగాళ్లకు భారీ షాక్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్‌ ‘సరస్వతి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : నాలెడ్జి సిటీలో వింటేజ్‌ వెహికల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

సంగీత్ శోభన్ 'రాకాస' మూవీ టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

సంజూ భాయ్‌ ఆట... సెమీస్‌ బాట... అంతేగా.. అంతేగా (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న, జెనీలియా, శ్రీవిష్ణు, బోయపాటి (ఫొటోలు)

Video

View all
War Effect Gold And Silver Prices Falling In India 1
Video_icon

వార్ ఎఫెక్ట్.. భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు
KSR Live Show On BR Naidu Videos Leaked 2
Video_icon

అవును ఆ వీడియోలు నావే! అయోమయంలో బాబు, పవన్
American Fighter Jet Fall Down On War Time 3
Video_icon

కుప్పకూలిన అమెరికా ఫైటర్ జెట్
Tirupathi Women Epic Reaction On BR Naidu Video Leak 4
Video_icon

ఛీ.. సిగ్గు శరం ఉండక్కర్లే.. బీఆర్ నాయుడిని ఉతికారేసిన మహిళలు
Iran America And Israel War Effect Stock Market In Huge Loss 5
Video_icon

యుద్ధం పరిణామాలతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కుదేలు
Advertisement
 