source: X
మహిళల ఆసియా కప్ 2026, ఆతర్వాత జరిగే ఆసియా క్రీడల కోసం రెండు వేర్వేరు పాకిస్తాన్ జట్లను ఇవాళ ప్రకటించారు. ఈ జట్లకు కెప్టెన్గా ఫాతిమా సనా ఎంపికయ్యారు. ఇటీవల శ్రీలంక పర్యటనలో జరిగిన టీ20 సిరీస్కు దూరంగా ఉన్న ఫాతిమా సనా జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఫాతిమాతో పాటు సదియా ఇక్బాల్, గుల్ ఫెరోజా కూడా ఆసియా కప్ జట్టులోకి తిరిగి వచ్చారు.
ఆసియా కప్ ఆగస్టు 28 నుంచి దుబాయ్ వేదికగా జరగనుంది. ఈ టోర్నీలో మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్నాయి.
ఆసియా కప్కు పాకిస్తాన్ జట్టు
ఫాతిమా సనా (కెప్టెన్), అయేషా జాఫర్, ఇమాన్ నసీర్, ఐమన్ ఫాతిమా, గుల్ ఫెరోజా, మొమినా రియాసత్, మునీబా అలీ సిద్ధిఖీ (వికెట్ కీపర్), నజీహా అల్వీ, నష్రా సంధు, సదియా ఇక్బాల్, సైరా జబీన్, షవాల్ జుల్ఫికార్, తూబా హసన్, ఉమ్-ఎ-హానీ, వహీదా అక్తర్.
రిజర్వ్లు: తస్మియా రుబాబ్, హుమ్నా బిలాల్, మహమ్ అనీస్, సదఫ్ షమాస్.
ఆసియా క్రీడలకు మరో జట్టు
సెప్టెంబర్లో జపాన్ వేదికగా జరగనున్న ఆసియా క్రీడలకు వేరే జట్టును ఎంపిక చేశారు. ఆసియా కప్ జట్టుతో పోలిస్తే ఈ జట్టులో కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి.
ఆసియా కప్ జట్టులో ఉన్న సదియా ఇక్బాల్, వహీదా అక్తర్, నజీహా అల్వీకు ఆసియా క్రీడల జట్టులో చోటు దక్కలేదు. వారి స్థానంలో అలియా రియాజ్, తస్మియా రుబాబ్, హుమ్నా బిలాల్ను ఎంపిక చేశారు.
అనుభవజ్ఞురాలైన పేసర్ డయానా బేగ్కు ఆసియా కప్, ఆసియా క్రీడల జట్లలో చోటు దక్కలేదు. ఆమెను రిజర్వ్లలో కూడా ఎంపిక చేయలేదు.
ఆసియా క్రీడలు 2026 కోసం పాక్ జట్టు
ఫాతిమా సనా (కెప్టెన్), అలియా రియాజ్, అయేషా జాఫర్, ఎమాన్ నసీర్, ఈమాన్ ఫాతిమా, గుల్ ఫిరోజా, హుమ్నా బిలాల్, మోమినా రియాసత్, మునీబా అలీ సిద్ధిఖీ (వికెట్కీపర్), నష్రా సుంధు, షవాల్, రుబా జ్బీన్, షవాల్ జబీన్, షవాల్ జబీన్, హసన్ మరియు ఉమ్-ఎ-హని.
రిజర్వ్లు: నటాలియా పర్వైజ్, వహీదా అక్తర్, సాదియా ఇక్బాల్, సయ్యదా అరూబ్ షా, రమీన్ షమీమ్