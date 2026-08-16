 ఆసియా కప్‌కు పాక్‌ జట్టు ప్రకటన.. కెప్టెన్‌ రీఎంట్రీ | Fatima Sana returns to lead Pakistan Asia Cup squad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆసియా కప్‌కు పాక్‌ జట్టు ప్రకటన.. కెప్టెన్‌ రీఎంట్రీ

Aug 16 2026 2:38 PM | Updated on Aug 16 2026 2:38 PM

Fatima Sana returns to lead Pakistan Asia Cup squad

source: X

మహిళల ఆసియా కప్ 2026, ఆతర్వాత జరిగే ఆసియా క్రీడల కోసం రెండు వేర్వేరు పాకిస్తాన్‌ జట్లను ఇవాళ ప్రకటించారు. ఈ జట్లకు కెప్టెన్‌గా ఫాతిమా సనా ఎంపికయ్యారు. ఇటీవల శ్రీలంక పర్యటనలో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌కు దూరంగా ఉన్న ఫాతిమా సనా జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఫాతిమాతో పాటు సదియా ఇక్బాల్, గుల్ ఫెరోజా కూడా ఆసియా కప్ జట్టులోకి తిరిగి వచ్చారు.

ఆసియా కప్‌ ఆగస్టు 28 నుంచి దుబాయ్ వేదికగా జరగనుంది. ఈ టోర్నీలో మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్నాయి.

ఆసియా కప్‌కు పాకిస్తాన్ జట్టు
ఫాతిమా సనా (కెప్టెన్), అయేషా జాఫర్, ఇమాన్ నసీర్, ఐమన్ ఫాతిమా, గుల్ ఫెరోజా, మొమినా రియాసత్, మునీబా అలీ సిద్ధిఖీ (వికెట్ కీపర్), నజీహా అల్వీ, నష్రా సంధు, సదియా ఇక్బాల్, సైరా జబీన్, షవాల్ జుల్ఫికార్, తూబా హసన్, ఉమ్-ఎ-హానీ, వహీదా అక్తర్.

రిజర్వ్‌లు: తస్మియా రుబాబ్, హుమ్నా బిలాల్, మహమ్ అనీస్, సదఫ్ షమాస్.

ఆసియా క్రీడలకు మరో జట్టు
సెప్టెంబర్‌లో జపాన్‌ వేదికగా జరగనున్న ఆసియా క్రీడలకు వేరే జట్టును ఎంపిక చేశారు. ఆసియా కప్‌ జట్టుతో పోలిస్తే ఈ జట్టులో కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి.

ఆసియా కప్ జట్టులో ఉన్న సదియా ఇక్బాల్, వహీదా అక్తర్, నజీహా అల్వీకు ఆసియా క్రీడల జట్టులో చోటు దక్కలేదు. వారి స్థానంలో అలియా రియాజ్, తస్మియా రుబాబ్, హుమ్నా బిలాల్‌ను ఎంపిక చేశారు.

అనుభవజ్ఞురాలైన పేసర్ డయానా బేగ్‌కు ఆసియా కప్, ఆసియా క్రీడల జట్లలో చోటు దక్కలేదు. ఆమెను రిజర్వ్‌లలో కూడా ఎంపిక చేయలేదు.

ఆసియా క్రీడలు 2026 కోసం పాక్‌ జట్టు
ఫాతిమా సనా (కెప్టెన్), అలియా రియాజ్, అయేషా జాఫర్, ఎమాన్ నసీర్, ఈమాన్ ఫాతిమా, గుల్ ఫిరోజా, హుమ్నా బిలాల్, మోమినా రియాసత్, మునీబా అలీ సిద్ధిఖీ (వికెట్‌కీపర్‌), నష్రా సుంధు, షవాల్, రుబా జ్బీన్, షవాల్ జబీన్, షవాల్ జబీన్, హసన్ మరియు ఉమ్-ఎ-హని.

రిజర్వ్‌లు: నటాలియా పర్వైజ్, వహీదా అక్తర్, సాదియా ఇక్బాల్, సయ్యదా అరూబ్ షా, రమీన్ షమీమ్
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీహరి కొడుకు మేఘాంశ్‌ 'ఆస్మాన్' చిత్రం మోషన్ పోస్టర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో సందడి చేసిన నటుడు సోనూసూద్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్‌ సంచలన విజయం (ఫొటోలు)
photo 4

‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్,హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chennai Love Story OTT Release Date Fixed 1
Video_icon

చెన్నై లవ్ స్టోరీ.. ఓటీటీ రిలీజ్ ఫిక్స్.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే..?
Big Twist In Principal Roopa Reddy Murder Case 2
Video_icon

నల్లగొండ జిల్లా రూపా రెడ్డి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్..
Story Behind The Chandrababu Seed Access Road 3
Video_icon

ఆ వంకర ఎవరికోసం?
Deadly Fungus Found On Ancient Mummies 4
Video_icon

సమాధుల నుంచి కొత్త వైరస్? శాస్త్రవేత్తల తీవ్ర హెచ్చరిక!
YSRCP Katasani Rambhupal Reddy Reaction On Chandrababu Govt Illigal Cases 5
Video_icon

కర్నూల్ లో జగన్ సునామీని చూసి కూటమికి మైండ్ బ్లాంక్ అయినట్టుంది
Advertisement
 