 భారత్, పాక్‌ రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన బంగ్లాదేశ్‌ | Bangladesh Break India, Pakistan's Massive Record With 1st Test Win In Australia | Sakshi
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భారత్, పాక్‌ రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన బంగ్లాదేశ్‌

Aug 16 2026 1:10 PM | Updated on Aug 16 2026 1:10 PM

Bangladesh Break India, Pakistan's Massive Record With 1st Test Win In Australia

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ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై బంగ్లాదేశ్ చరిత్ర సృష్టించింది. డార్విన్‌లో జరిగిన తొలి టెస్టులో ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియాను 9 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి.. ఆ దేశంలో తమ తొలి టెస్ట్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ విజయంతో బంగ్లాదేశ్ మరో అరుదైన రికార్డును కూడా తన ఖాతాలో వేసుకుంది. 

ఆస్ట్రేలియాలో అత్యంత వేగంగా టెస్ట్ విజయం సాధించిన ఆసియా జట్టుగా నిలిచింది. ఈ విషయంలో ఇప్పటివరకు పాకిస్తాన్ పేరిట ఉన్న రికార్డును బంగ్లాదేశ్ అధిగమించింది.

మూడు టెస్టుల్లోనే తొలి విజయం
బంగ్లాదేశ్ ఆస్ట్రేలియాలో తమ మూడో టెస్టులోనే తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. దీంతో పాకిస్తాన్, భారత్ కంటే వేగంగా ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై టెస్ట్ గెలిచిన ఆసియా జట్టుగా నిలిచింది.

బంగ్లాదేశ్- డార్విన్, 2026 (3వ టెస్ట్)
పాకిస్తాన్‌ - సిడ్నీ, 1977 (7వ టెస్ట్)
భారత్ - మెల్‌బోర్న్, 1978 (12వ టెస్ట్)
శ్రీలంక  - ఇంకా విజయం లేదు  (15 టెస్టులు)
ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ - ఇంకా ఆడలేదు  (ఇంకా టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడలేదు)

భారత్ తొలిసారిగా 1947లో ఆస్ట్రేలియాలో టెస్ట్ ఆడింది. తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఓటమి ఎదురైంది. ఆ తర్వాత కూడా ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై భారత్‌కు విజయాలు దక్కలేదు. చివరకు 1978లో మెల్‌బోర్న్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై తొలి టెస్ట్ విజయాన్ని సాధించింది.

పాకిస్తాన్ మాత్రం 1964లో ఆస్ట్రేలియాలో తమ తొలి టెస్ట్ ఆడగా, 1977లో సిడ్నీలో ఏడో ప్రయత్నంలోనే తొలి విజయాన్ని అందుకుంది.

2003లో ఘోర ఓటములు.. ఇప్పుడు చారిత్రక విజయం
బంగ్లాదేశ్‌కు ఆస్ట్రేలియా పర్యటన కొత్తేమీ కాదు. 2003లో ఆ జట్టు తొలిసారి ఆస్ట్రేలియాలో టెస్టులు ఆడింది. అయితే ఆ రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ బంగ్లాదేశ్ ఇన్నింగ్స్ తేడాతో ఓడిపోయింది.

అయితే 23 ఏళ్లలో పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో బంగ్లాదేశ్ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది. ముఖ్యంగా పేస్ బౌలింగ్‌లో హసన్ మహ్మూద్ నేతృత్వంలోని బంగ్లా బౌలింగ్ విభాగం ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్లైన జోష్ హేజిల్‌వుడ్, పాట్ కమిన్స్, మిచెల్ స్టార్క్‌ల కంటే మెరుగైన ప్రభావాన్ని చూపింది.

మొమినుల్ హక్, ముష్ఫికర్ రహీమ్ వంటి అనుభవజ్ఞులతో పాటు నజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో, తంజిద్ హసన్, మెహిదీ హసన్ మిరాజ్, ఎబాడత్, హసన్ మహ్మూద్ వంటి ఆటగాళ్లు బంగ్లాదేశ్‌ను టెస్టుల్లో మరింత పోటీ జట్టుగా మార్చారు.

సిరీస్ గెలిచే సువర్ణావకాశం
డార్విన్ టెస్టు విజయంతో బంగ్లాదేశ్ రెండు టెస్టుల సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఆస్ట్రేలియాలో టెస్ట్ సిరీస్ గెలవడం బంగ్లాదేశ్‌కు ఇప్పటివరకు సాధ్యం కాలేదు.

మెక్‌కేలో జరగనున్న రెండో టెస్టులో ఓటమిని తప్పించుకున్నా, బంగ్లాదేశ్‌ ఆస్ట్రేలియాలో తొలి టెస్ట్ సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ రెండో టెస్టులోనూ విజయం సాధిస్తే 2-0తో సిరీస్‌ను క్లీన్ స్వీప్ చేస్తుంది.

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