 లైవ్‌ మ్యాచ్‌లో వాంతి చేసుకున్న జ‌కోవిచ్‌.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్‌! | Novak Djokovic Vomit Before Shocking Cincinnati Open Defeat-2nd Round | Sakshi
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లైవ్‌ మ్యాచ్‌లో వాంతి చేసుకున్న జ‌కోవిచ్‌.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్‌!

Aug 16 2026 12:01 PM | Updated on Aug 16 2026 12:02 PM

Novak Djokovic Vomit Before Shocking Cincinnati Open Defeat-2nd Round

Photo Credit: Twitter

సెర్బియా దిగ్గ‌జం నొవాక్ జ‌కోవిచ్ సిన్సినాటి ఓపెన్‌లో రెండో రౌండ్‌లోనే ఓట‌మిపాల‌య్యాడు. రెండో రౌండ్‌లో తియాగో టిరంటే చేతిలో 2-6, 6-4, 6-4తో జ‌కోవిచ్ ప‌రాజ‌యం చ‌విచూశాడు. అయితే జ‌కోవిచ్ ఓట‌మి కంటే ముందే మ్యాచ్ మ‌ధ్య‌లో ఎండ వేడిమి తాళ‌లేక మైదానంలోనే వాంతి చేసుకోవ‌డం క‌ల‌క‌లం రేపింది. 

విష‌యంలోకి వెళితే.. మ్యాచ్‌ ఆరంభంలో జోకోవిచ్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ, మొదటి సెట్‌ను 6-2తో గెలుచుకున్నాడు. కానీ రెండో సెట్‌లో అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు జ‌కోవిచ్‌పై ప్రభావం చూపడం మొదలుపెట్టాయి.18 నిమిషాల పాటు సాగిన మూడో గేమ్‌లో జ‌కోవిచ్ అప్ప‌టికే తొమ్మిది డ్యూస్‌ల్లో నాలుగు బ్రేక్ పాయింట్లు కాపాడుకున్నాడు. 

అయితే ఆ త‌ర్వాత వేడికి తాళ‌లేక‌ కోర్టులోనే వాంతి చేసుకున్నాడు. అయితే రెండోసెట్ తర్వాత ఇద్దరు ఆటగాళ్లు లాకర్ రూమ్‌లకు తిరిగి వెళ్లే ముందు ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ మరియు డాక్టర్ అతనికి చికిత్స అందించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. 

ఆ త‌ర్వాత తిరిగి మ్యాచ్ ప్రారంభ‌మైన‌ప్ప‌టికీ జ‌కోవిచ్ ప్ర‌భావం చూపించ‌లేక ఓట‌మి దిశ‌గా సాగాడు. 2005లో అరంగేట్రం నుంచి సిన్సినాటి ఓపెన్‌లో రౌండ్‌ ఆఫ్‌ 32లో నిష్క్రమించడం జకోవిచ్‌కు ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ టోర్నీకి సిన్నర్‌, అల్కరాజ్‌లు గాయాలతో దూరమయ్యారు.

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