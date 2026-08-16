 శాంతించిన వరుణుడు.. లంచ్‌ విరామం | Sri Lanka Vs India 1st Test Match Day 2 Live Updates And Highlights In Telugu, Rain Threatens To Delay Play In Galle | Sakshi
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SL Vs IND 1st Test: శాంతించిన వరుణుడు.. లంచ్‌ విరామం

Aug 16 2026 10:10 AM | Updated on Aug 16 2026 11:46 AM

Sri Lanka Vs India 1st Test Match Day-2 Live Updates-Highlights

Sri Lanka Vs India 1st Test Day-2 Live Updates..

శాంతించిన వరుణుడు..
గాలే వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టు రెండో రోజు ఆట మొదటి సెషన్‌ వర్షంతో తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. అయితే లంచ్‌ విరామ సమయానికి వర్షం ఆగిపోయింది. దీంతో లంచ్‌ బ్రేక్‌ అనంతరం మ్యాచ్‌ ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. పిచ్‌పై కవర్లను తొలగించిన సిబ్బంది గ్రౌండ్‌ను సాపింగ్‌ చేశారు.

👉గాలే వేదిక‌గా శ్రీలంక‌, భార‌త్ మ‌ధ్య‌ మొద‌లైన తొలి టెస్టు రెండో రోజు ఆట‌కు వ‌రుణుడు అంత‌రాయం క‌లిగించాడు. దీంతో మ్యాచ్ ఆల‌స్యంగా ప్రారంభ‌మ‌య్యే అవ‌కాశ‌ముంది. ఉదయం నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తుండడంతో పిచ్‌పై కవర్లను కప్పి ఉంచారు. 

👉రెండు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా శనివారం ప్రారంభమైన తొలి టెస్టులో టీమిండియా భారీ స్కోరుపై కన్నేసింది. శనివారం తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 73 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 288 పరుగులు చేసింది. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ (178 బంతుల్లో 131 బ్యాటింగ్‌; 12 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) కెరీర్‌లో తొలి సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. పంత్‌ (36 బంతుల్లో 27 బ్యాటింగ్‌; 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) క్రీజులో ఉన్నాడు.

👉 అంతకముందు సీనియర్‌ బ్యాటర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ (162 బంతుల్లో 77; 9 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) కూడా హాఫ్‌ సెంచరీతో మెరవడంతో టీమిండియా ఇన్నింగ్స్‌ సాఫీగా సాగింది. అర్ధశతకం అనంతరం రాహుల్‌ గాయంతో మైదానాన్ని వీడగా... పడిక్కల్‌తో కలిసి  యశస్వి జైస్వాల్‌ (37 బంతుల్లో 32; 5 ఫోర్లు) రనౌట్‌గా వెనుదిరగగా... కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (16) ఎక్కువసేపు నిలవలేకపోయాడు. శ్రీలంక బౌలర్లలో ప్రభాత్‌ జయసూర్య ఏకైక వికెట్‌ పడగొట్టాడు. 
 

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