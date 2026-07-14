 అక్షర్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ షో.. ఇంగ్లండ్‌పై భారత్‌ ఘన విజయం | ENG vs IND 1st ODI: India begin redemption journey with 6 wicket win | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ENG vs IND 1st ODI: అక్షర్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ షో.. ఇంగ్లండ్‌పై భారత్‌ ఘన విజయం

Jul 14 2026 11:30 PM | Updated on Jul 14 2026 11:31 PM

ENG vs IND 1st ODI: India begin redemption journey with 6 wicket win

PC: BCCI/X.com

ఇంగ్లండ్‌తో మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌లో భార‌త్ శుభారంభం చేసింది. ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో ఇంగ్లండ్‌ను 6 వికెట్ల తేడాతో టీమిండియా చిత్తు చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లండ్ జట్టు 47.5 ఓవర్లలో 258 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఒకదశలో ఆతిథ్య జట్టు 80 పరుగులకే 5 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.

ఈ సమయంలో  సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ (76 పరుగులు, 76 బంతుల్లో), లియామ్ డాసన్ (68 పరుగులు, 83 బంతుల్లో) బాధ్యతాయుతంగా ఆడి జట్టును ఆదుకున్నారు. భారత బౌలర్లలో ఆల్‌రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ తన స్పిన్ మాయాజాలంతో ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌ను దెబ్బతీశాడు. అక్షర్ 62 పరుగులు ఇచ్చి కీలకమైన 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతడితో పాటు ప్రసిద్ద్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్ తలా రెండు వికెట్లు చొప్పున సాధించారు.

అనంతరం 259 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 4 వికెట్లు కోల్పోయి 45.2 ఓవర్లలో చేధించింది. కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్‌(85) టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. నిలకడగా ఆడిన గిల్ గాయం కారణంగా రిటైర్డ్ హార్ట్‌గా వెనుదిరిగాడు. గిల్‌తో పాటు అక్షర్‌ పటేల్‌(55 నాటౌట్‌), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌(52 నాటౌట్‌), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(35) కీలక ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు. 

ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్‌, టంగ్‌, సామ్ కుర్రాన్ తలా వికెట్ సాధించారు. ఈ విజయంతో టీమిండియా మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఇక ఇరు జట్ల మధ్య రెండో వన్డే జూలై 16న కార్డిప్ వేదికగా జరగనుంది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పింక్ శారీలో బాలీవుడ్ భామ మాధురి దీక్షిత్‌ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

ఫ్రెండ్ పార్టీలో బాలీవుడ్ భామ ఆలియా భట్ సందడి.. ఫోటోలు
photo 3

కూతురి పెళ్లి.. ఫ్యామిలీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన నిర్మాత (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రుతి హాసన్ నూతన గృహప్రవేశ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా' సినిమా వేడుక... ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కల్వకుంట్ల కవిత (ఫోటోలు)

Video

View all
Bodies of Vietnam Boat Accident Victims Reach Native Village 1
Video_icon

వియత్నాం బోటు ప్రమాదం.. స్వగ్రామానికి చేరుకున్న మృతదేహాలు
Tatiparthi Chandra Sekhar Excellent Comments On Kapu Leader Late Mudragada Padmanabham 2
Video_icon

ముద్రగడ లేకపోవడం కాపు సమాజానికి తీరని లోటు..
YS Jagan Reacts To Mudragada Padmanabham's Death 3
Video_icon

ముద్రగడ మృతిపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి...

Kapu Leader Mudragada Padmanabham Passed Away 4
Video_icon

ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత
Prime Accused Commits Suicide With Family 5
Video_icon

AO శ్రీహరి కేసులో.. ప్రధాన నిందితుడి కుటుంబం ఆత్మహత్య
Advertisement
 