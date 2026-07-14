 గుర్నూర్‌ దెబ్బకు కిందపడ్డ గిల్‌.. కోహ్లి రియాక్షన్‌ వైరల్‌ | Gill Gurnoor Brar collide taking Buttler catch Kohli reaction goes viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఘోరంగా ఢీకొట్టుకున్న గిల్‌- బ్రార్‌.. కోహ్లి రియాక్షన్‌ వైరల్‌

Jul 14 2026 7:43 PM | Updated on Jul 14 2026 8:01 PM

Gill Gurnoor Brar collide taking Buttler catch Kohli reaction goes viral

PC: Sony Sports X

ఇంగ్లండ్‌తో తొలి వన్డేలో భారత పేసర్‌ గుర్నూర్‌ బ్రార్‌ అదరగొట్టాడు. ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు కూల్చి సత్తా చాటాడు. కాగా టీమిండియా- ఇంగ్లండ్‌ మధ్య మంగళవారం నాటి తొలి వన్డేకు బర్మింగ్‌హామ్‌ వేదిక. ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌ మైదానంలో టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లండ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు
ఈ క్రమంలో 12 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టపోకుండా ఇంగ్లండ్‌ 61 పరుగులు చేసింది. అయితే, ఇంగ్లండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 13వ ఓవర్లో బంతితో రంగంలోకి దిగిన బ్రార్‌ రెండో బాల్‌కు జేకబ్‌ బెతెల్‌ (14), నాలుగో బంతికి బెన్‌ డకెట్‌ (43)ను అవుట్‌ చేశాడు. తద్వారా ఒకే ఓవర్లో ఓపెనర్లు ఇద్దరినీ అవుట్‌ చేసి టీమిండియాకు బ్రేక్‌ ఇచ్చాడు.

ఘోరంగా ఢీకొట్టుకున్నారు
ఇదిలా ఉంటే.. పదహారో ఓవర్లో ప్రసిద్‌ కృష్ణ బౌలింగ్‌లో జోస్‌ బట్లర్‌ బంతిని గాల్లోకి లేపాడు. ఈ క్యాచ్‌ను అందుకునేందుకు బ్రార్‌, కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరూ ఘోరంగా ఢీకొట్టుకున్నారు. అయితే, బ్రార్‌ సురక్షితంగా క్యాచ్‌ పట్టడంతో బట్లర్‌ (5) వెనుదిరిగాడు.

ఇక కిందపడ్డ గిల్‌ను చేయిచ్చి పైకి లేపిన బ్రార్‌.. అతడిని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. ఇంతలో ప్రసిద్‌ కృష్ణతో కలిసి వికెట్‌ను సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్న టీమిండియా దిగ్గజం విరాట్‌ కోహ్లి.. బ్రార్‌ వైపుగా వచ్చి డాన్స్‌ చేస్తూ అతడిని టీజ్‌ చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

258 పరుగులకు ఆలౌట్‌
కాగా ఇంగ్లండ్‌తో తొలి వన్డేలో భారత బౌలర్లు మెరుగ్గా రాణించారు. ప్రత్యర్థిని 47.5 ఓవర్లలో 258 పరుగులకు ఆలౌట్‌ చేశారు. అక్షర్‌ పటేల్‌ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టగా.. ప్రసిద్‌ కృష్ణ, గుర్నూర్‌ బ్రార్‌ తలా రెండు.. జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, శివం దూబే తలా ఒక వికెట్‌ తీశారు. ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటర్లలో జో రూట్‌ టాప్‌ రన్‌ స్కోరర్‌ (76 నాటౌట్‌)గా నిలవగా.. లియామ్‌ డాసన్‌ (68) కూడా అర్ధ శతకం చేశాడు. మిగిలిన వారిలో బెన్‌ డకెట్‌ (43), విల్‌ జాక్స్‌ (20) రాణించారు. 

చదవండి: వాళ్లిద్దరికి అస్సలు పడటం లేదు.. డీకే సంచలన వ్యాఖ్యలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కూతురి పెళ్లి.. ఫ్యామిలీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన నిర్మాత (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రుతి హాసన్ నూతన గృహప్రవేశ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా' సినిమా వేడుక... ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కల్వకుంట్ల కవిత (ఫోటోలు)
photo 4

శ్రీకాంత్ 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

చిన్నప్పుడు మహేశ్, పవన్ కల్యాణ్ తో అలా...ఇప్పుడు ఇలా! (ఫొటోలు)

Video

View all
Prime Accused Commits Suicide With Family 1
Video_icon

AO శ్రీహరి కేసులో.. ప్రధాన నిందితుడి కుటుంబం ఆత్మహత్య
Ponnavolu Sudhakar Reddy's Shocking Comments 2
Video_icon

రావణ్ ను ఉరితీస్తారా...!? పొన్నవోలు షాకింగ్ కామెంట్స్
Visakha Fisherman Families Emotional Words 3
Video_icon

జగన్ ముందు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న మత్స్యకారులు
Massive Crowd at Visakhapatnam Airport To Meet YS Jagan 4
Video_icon

ఆంక్షలు పెట్టినా ఆగని జనం విశాఖ ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద జై జగన్ నినాదాలు
Kutami Followers Attack On YSRCP Leader 5
Video_icon

బరితెగించిన కూటమి నేతలు YSRCP నేత కృష్ణారెడ్డి పై దాడి
Advertisement
 