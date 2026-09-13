యూఎస్‌ ఓపెన్‌ విజేతగా రిబాకినా

PC: US Open
యూఎస్ ఓపెన్ మహిళల సింగిల్స్ ఛాంపియన్గా వరల్డ్ నంబర్ 2 ఎలెనా రిబాకినా నిలిచింది. రిబాకినా శనివారం అర్ధరాత్రి జరిగిన ఫైనల్లో బెలారస్ స్టార్ అరీనా సబలెంకాను 6-4, 5-7, 6-2 తేడాతో ఓడించి తొలి యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్ను ముద్దాడింది.
ఈ మ్యాచ్ ఆరంభంలో ప్రత్యర్ధి సర్వీస్ను ఒకసారి బ్రేక్ చేసిన రిబాకినా 6-4తో సెట్ను గెలుచుకుని శుభారంభం చేసింది. ఆ తర్వాత డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అరినా సబలెంకా అద్భుతమైన కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. తొలుత రెండు సెట్ పాయింట్లను కాపాడుకున్న సబలెంకా.. అనంతరం రిబాకినా సర్వీస్ను బ్రేక్ చేసి 7-5తో రెండో సెట్ను కైవసం చేసుకుంది.
ఇక నిర్ణయాత్మక మూడో సెట్లో కజకిస్థాన్ స్టార్ రిబాకినా విజృంభించింది. సబలెంకా సర్వీస్ను రెండుసార్లు బ్రేక్ చేస్తూ 6-2తో సెట్తో పాటు గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ను ఖాయం చేసుకుంది.
ఇది రిబాకినాకు మూడవ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్. ఈ విజయంతో ఆమె మహిళల టెన్నిస్ అసోసియేషన్ సింగిల్స్ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ ఘనత సాధించిన మొదటి కజకిస్థాన్ క్రీడాకారిణిగా రికార్డులకెక్కింది.
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The winning moment 🏆
Elena Rybakina is the 2026 US Open CHAMPION!#USOpen pic.twitter.com/2a8mGJ742E
— wta (@WTA) September 12, 2026