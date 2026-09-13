 యూఎస్‌ ఓపెన్‌ విజేతగా రిబాకినా | Elena Rybakina beats Aryna Sabalenka to win US Open for first time | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యూఎస్‌ ఓపెన్‌ విజేతగా రిబాకినా

Sep 13 2026 6:50 AM | Updated on Sep 13 2026 8:25 AM

Elena Rybakina beats Aryna Sabalenka to win US Open for first time

PC: US Open

యూఎస్ ఓపెన్ మహిళల సింగిల్స్ ఛాంపియన్‌గా వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 2 ఎలెనా రిబాకినా నిలిచింది. రిబాకినా శ‌నివారం అర్ధ‌రాత్రి జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో బెలారస్ స్టార్ అరీనా సబలెంకాను 6-4, 5-7, 6-2 తేడాతో ఓడించి తొలి యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్‌ను ముద్దాడింది.

ఈ మ్యాచ్ ఆరంభంలో ప్రత్యర్ధి సర్వీస్‌ను ఒకసారి బ్రేక్ చేసిన రిబాకినా 6-4తో సెట్‌ను గెలుచుకుని శుభారంభం చేసింది. ఆ తర్వాత డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అరినా సబలెంకా అద్భుతమైన కమ్‌బ్యాక్ ఇచ్చింది. తొలుత రెండు సెట్ పాయింట్లను కాపాడుకున్న సబలెంకా.. అనంతరం రిబాకినా సర్వీస్‌ను బ్రేక్ చేసి 7-5తో రెండో సెట్‌ను కైవసం చేసుకుంది. 

ఇక నిర్ణయాత్మక మూడో సెట్‌లో కజకిస్థాన్ స్టార్‌ రిబాకినా విజృంభించింది. సబలెంకా సర్వీస్‌ను రెండుసార్లు బ్రేక్ చేస్తూ 6-2తో సెట్‌తో పాటు గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్‌ను ఖాయం చేసుకుంది.

ఇది రిబాకినాకు మూడవ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్. ఈ విజయంతో ఆమె మహిళల టెన్నిస్ అసోసియేషన్ సింగిల్స్ ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ ఘనత సాధించిన మొదటి కజకిస్థాన్‌ క్రీడాకారిణిగా రికార్డులకెక్కింది.
చదవండి: హారిసన్‌–స్కప్‌స్కీ జోడీకి పురుషుల డబుల్స్‌ టైటిల్‌




 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'మండాడి' సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫోటోలు)
photo 2

విజయవాడను ముంచెత్తిన భారీ వర్షం...చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు (ఫొటోలు)
photo 3

వినాయక చవితి రోజు తప్పక సమర్పించాల్సిన 21 పత్రాలు.. (ఫొటోలు)
photo 4

బేబీ బంప్‌తో సమంత.. ఈ ఫోటోలు చూశారా?
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబర్ 13 -సెప్టెంబర్ 19)

Video

View all
Bumrah vs Vaibhav: Young Suryavanshi Struggles in Net Session 1
Video_icon

నాతో పెట్టుకోకు వైభవ్ కు చుక్కలు చూపించిన బుమ్రా
Kethireddy MASS RAGGING On TDP Leader In Good Morning Dharmavaram Program 2
Video_icon

నీకే డబ్బులు పడలేదా.. అందరి ముందు TDP నేత పరువు తీసిన కేతిరెడ్డి
TJR Sudhakar Babu Counter to Chandrababu Over Fires On Collector 3
Video_icon

అందుకే కలెక్టర్లను కూడా బెదిరిస్తున్నారు బాబుపై TJR సుధాకర్ బాబు షాకింగ్ కామెంట్స్
Kalpalatha Reddy Slams Chandrababu And Nara Lokesh Over AP Govt Employees 4
Video_icon

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులంటే మీకెందుకు ఇంత చిన్న చూపు
Kurasala Kannababu Speech at Vizianagaram YSRCP Activists Meeting 5
Video_icon

జగన్ వెంట లక్షలాది సైనికులు.. YSRCPని ఎవరూ కదిలించలేరు
Advertisement
 