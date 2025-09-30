 చరిత్ర సృష్టించిన సంజూ శాంసన్‌ | Asia Cup 2025 Final: Sanju Samson Breaks MS Dhoni's Record For Most T20 Sixes By An Indian Wicketkeeper | Sakshi
Asia Cup 2025: చరిత్ర సృష్టించిన సంజూ శాంసన్‌

Sep 30 2025 11:03 AM | Updated on Sep 30 2025 11:39 AM

Asia cup 2025 Final: Sanju Samson has most sixes by an Indian WK batter in T20I history

టీమిండియా వికెట్‌కీపర్‌ బ్యాటర్‌ సంజూ శాంసన్ (Sanju Samson) చరిత్ర సృష్టించాడు. భారత్‌ తరఫున టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన వికెట్‌కీపర్‌ బ్యాటర్‌గా అవతరించాడు. తాజాగా జరిగిన ఆసియా కప్‌ ఫైనల్లో సంజూ ఈ ఘనత సాధించాడు. ఎంఎస్‌ ధోని (MS Dhoni) పేరిట ఉండిన ఈ రికార్డును సంజూ తన పేరిట బదిలి చేసుకున్నాడు.

పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన ఆసియా కప్‌ ఫైనల్లో (Asia Cup 2025) సంజూ ఓ సిక్సర్‌ కొట్టాడు. దీంతో కలుపుకొని టీ20ల్లో అతని సిక్సర్ల సంఖ్య 55కి చేరింది. కేవలం 48 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే సంజూ ఈ సిక్సర్లను బాదాడు. ధోని విషయానికొస్తే.. అతని ఖాతాలో 54 టీ20 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ విభాగంలో సంజూ, ధోని తర్వాతి స్థానంలో రిషబ్‌ పంత్‌ ఉన్నాడు. పంత్‌ ఖాతాలో 52 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.

ఆసియా కప్‌లో సంజూ మరో ఘనత కూడా సాధించాడు. ఓ టోర్నీలో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన భారత వికెట్‌కీపర్‌ బ్యాటర్‌గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ టోర్నీలో సంజూ మొత్తం 7 సిక్సర్లు బాదాడు. గతంలో ఈ రికార్డు ధోని, పంత్‌ పేరిట సంయుక్తంగా ఉంది. ధోని 2009 టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో, పంత్‌ 2024 టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో తలో 6 సిక్సర్లు బాదారు.

కాగా, ఆసియా కప్‌ 2025లో భారత్‌ విజేతగా అవతరించింది. ఫైనల్లో పాకిస్తాన్‌పై 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది, 9వ సారి ఆసియా ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. ఉత్కంఠగా సాగిన లో స్కోరింగ్‌ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాక్‌.. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ (4-0-30-4) ధాటికి 19.1 ఓవర్లలో 146 పరుగులకే కుప్పకూలింది.

అనంతరం 147 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో భారత్‌ సైతం తొలుత తడబడినప్పటికీ.. తిలక్‌ వర్మ (53 బంతుల్లో 69; 3 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) అజేయ అర్ద శతకంతో టీమిండియాను గెలిపించాడు. సంజూ శాంసన్‌ (24), శివమ్‌ దూబే (33) తిలక్‌కు సహకరించారు. రింకూ సింగ్‌ బౌండరీ బాది మ్యాచ్‌ను ముగించాడు. ఈ టోర్నీలో భారత్‌ మొత్తం మూడు సార్లు పాక్‌ను ఓడించింది. 

