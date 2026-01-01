 హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు (ఫొటోలు) | new year 2026 celebration in hyderabad | Sakshi
హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు (ఫొటోలు)

Jan 1 2026 7:41 AM | Updated on Jan 1 2026 8:07 AM

new year 2026 celebration in hyderabad1
1/16

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త ఏడాదికి ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతోంది. 2025కు గుడ్‌బై చెబుతూ.. 2026లోకి కొత్త ఆశలతో అడుగులు వేశారు హైదరాబాద్‌ ప్రజలు. నగర వ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటేలా జోష్‌గా సాగిన ఆ వేడుకల తాలుకా దృశ్యాలు ఇవే..

new year 2026 celebration in hyderabad2
2/16

new year 2026 celebration in hyderabad3
3/16

new year 2026 celebration in hyderabad4
4/16

new year 2026 celebration in hyderabad5
5/16

new year 2026 celebration in hyderabad6
6/16

new year 2026 celebration in hyderabad7
7/16

new year 2026 celebration in hyderabad8
8/16

new year 2026 celebration in hyderabad9
9/16

new year 2026 celebration in hyderabad10
10/16

new year 2026 celebration in hyderabad11
11/16

new year 2026 celebration in hyderabad12
12/16

new year 2026 celebration in hyderabad13
13/16

new year 2026 celebration in hyderabad14
14/16

new year 2026 celebration in hyderabad15
15/16

new year 2026 celebration in hyderabad16
16/16

