 సూపర్ కింగ్స్‌ కొత్త కోచ్‌గా ఆల్బీ మోర్కెల్ | Albie Morkel Appointed New Head Coach of Joburg Super Kings in SA20 | Sakshi
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సూపర్ కింగ్స్‌ కొత్త కోచ్‌గా ఆల్బీ మోర్కెల్

Jul 30 2026 5:27 PM | Updated on Jul 30 2026 5:28 PM

Albie Morkel appointed as the new Head Coach of Joburg Super Kings in SA20

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దక్షిణాఫ్రికా టీ20 లీగ్ (SA20) ఫ్రాంచైజీ జోబర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ తమ కొత్త ప్రధాన కోచ్‌గా మాజీ ఆల్‌రౌండర్ ఆల్బీ మోర్కెల్‌ను నియమించింది. ఈ విషయాన్ని ఫ్రాంచైజీ యాజమానం ఇవాళ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఆల్బీ మోర్కెల్ గత సీజన్లలో జోబర్గ్ సూపర్ కింగ్స్‌కు సహాయ కోచ్‌, బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా సేవలందించాడు. జట్టు వ్యవస్థపై పూర్తి అవగాహనతో పాటు ఆటగాళ్లతో సన్నిహితంగా పనిచేసిన అనుభవం ఉండటంతో అతనికి ప్రధాన కోచ్ బాధ్యతలు అప్పగించారు.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున ఐపీఎల్‌లో విజయవంతమైన ఆటగాడిగా పేరు తెచ్చుకున్న మోర్కెల్‌కు సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీతో చాలా కాలంగా అనుబంధం ఉంది. ఆటగాడిగా సాధించిన విజయాల అనంతరం కోచ్‌గా కూడా అదే వ్యవస్థలో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. 46 ఏళ్ల ఆల్బీ ప్రస్తుతం టీమిండియా బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా వ్యవహరిస్తున్న మోర్నీ మోర్కెల్‌కు సోదరుడు (పెద్దవాడు).

ఆల్బీ మోర్కెల్ కెరీర్‌ విశేషాలు
ఆల్బీ తన హార్డ్‌ హిట్టింగ్ బ్యాటింగ్, వేగవంతమైన బౌలింగ్‌తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాడు. ఎడమచేతి బ్యాటింగ్‌, కుడిచేతి మీడియం ఫాస్ట్ బౌలింగ్‌ చేసే ఆల్బీ.. సౌతాఫ్రికా తరఫున 58 టెస్ట్‌లు, 117 వన్డేలు, 50 టీ20లు ఆడాడు. టెస్ట్‌ల్లో 1,300కు పైగా పరుగులు, 50 వికెట్లు.. వన్డేల్లో 1,500కు పైగా పరుగులు, 100కు పైగా వికెట్లు.. టీ20ల్లో 500కు పైగా పరుగులు, 26 వికెట్లు సాధించాడు.

ఐపీఎల్ కెరీర్
* 2008 నుంచి 2013 వరకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున ఆడి జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
* అనంతరం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ (ప్రస్తుతం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్), రైజింగ్ పుణే సూపర్‌జెయింట్స్ వంటి జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.
* ఐపీఎల్‌లో అత్యుత్తమ ఫినిషర్లలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందాడు.

గుర్తుండిపోయే ఘనత
2012 ఐపీఎల్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో చివరి ఓవర్లో విరాట్ కోహ్లీ బౌలింగ్‌లో వరుసగా భారీ సిక్సర్లు బాది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు. ఆ ఇన్నింగ్స్ అతని కెరీర్‌లో అత్యంత గుర్తుండిపోయే ప్రదర్శనగా నిలిచింది.

కోచింగ్ ప్రయాణం
* ఆటకు వీడ్కోలు అనంతరం కోచింగ్‌లోకి అడుగుపెట్టాడు.
* జోబర్గ్ సూపర్ కింగ్స్‌కు సహాయ కోచ్, బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా పనిచేశాడు.
* 2026లో జోబర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ ప్రధాన కోచ్‌గా నియమితుడయ్యాడు.
* సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీతో ఆటగాడిగా ప్రారంభమైన అనుబంధాన్ని కోచ్‌గా కూడా విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నాడు.

 

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