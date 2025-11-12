 భారత జ‌ట్టు కెప్టెన్‌గా హైద‌రాబాద్ కుర్రాడు | India U19 Squad Announced for Tri-Series vs Afghanistan; Hyderabad’s Aaron George to Lead B Team | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత జ‌ట్టు కెప్టెన్‌గా హైద‌రాబాద్ కుర్రాడు

Nov 12 2025 12:04 PM | Updated on Nov 12 2025 12:21 PM

Aaron George To Lead India U19 A And B In Triangular Series

అఫ్గానిస్తాన్‌ అండర్‌-19 జట్టుతో జరిగే ముక్కోణపు సిరీస్‌కు బీసీసీఐ త‌మ జ‌ట్లను ప్ర‌క‌టించింది. అండర్‌–19 భారత్‌ ‘ఎ’, భారత్‌ ‘బి’ జట్లు అఫ్గానిస్తాన్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. ఇండియా-ఎ జ‌ట్టుకు విహాన్ మల్హోత్రా సార‌థ్యం వ‌హించ‌నుండ‌గా.. బి జ‌ట్టు కెప్టెన్‌గా హైద‌రాబాదీ ఆరోన్‌ జార్జ్ ఎంపిక‌య్యాడు. ఆరోన్ ఇటీవ‌ల ముగిసిన బీసీసీఐ అండర్‌–19 టోర్నీ ‘వినూ మన్కడ్‌ ట్రోఫీ’లో హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టుకు నాయ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఈ టోర్నీ విజేత‌గా హైదరాబాద్‌ జట్టు నిలిచింది.

ఆరోన్ గ‌త కొంతకాలంగా మెరుగైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రుస్తున్నాడు. వినూ మన్కడ్‌ ట్రోఫీలో గత మూడేళ్లుగా ఆరోన్‌ జార్జ్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలుస్తూ వచ్చాడు. ఈ సీజన్‌లో అతను 2 సెంచరీలు సహా 373 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అండర్‌–19 చాలెంజర్‌ ట్రోఫీలో కూడా అతను నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. 

స్కూల్‌ క్రికెట్‌లో మంచి ప్రదర్శనతో మూడేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్‌ అండర్‌–16 టీమ్‌లోకి వచ్చిన అతను విజయ్‌ మర్చంట్‌ ట్రోఫీలో ఆకట్టుకున్నాడు.  ఇక 2022–23 సీజన్‌లో ఒక ట్రిపుల్‌ సెంచరీ సహా 511 పరుగులు సాధించడంతో ఆరోన్‌కు మంచి గుర్తింపు దక్కింది. ప్రస్తుతం అతను భవాన్స్‌ కాలేజీలో బీకామ్‌ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు.  

భారత్‌కు ఆడటమే లక్ష్యం
‘ఏ స్థాయిలోనైనా భారత జట్టు తరఫున ఆడాలనేది నా కల. ప్రస్తుత నా ప్రదర్శన, లభిస్తున్న అవకాశాలు ఆ దిశగా తొలి అడుగుగా భావిస్తున్నా. అండర్‌–19లోకి వస్తే ఐపీఎల్‌ ఆడే అవకాశాలు కూడా మెరుగవుతాయి’ అని కేరళ మూలాలు ఉన్న ఆరోన్ పేర్కొన్నాడు. హైదరాబాద్‌లో పుట్టి పెరిగిన ఆరోన్‌ జార్జి వీలు చిక్కినపుడల్లా కొట్టాయంలో ఉంటున్న తన తాత, బామ్మ ఇళ్లకు వెళ్లి వస్తుంటాడు.
చదవండి: రోహిత్ శ‌ర్మ అనుహ్య‌ నిర్ణ‌యం..! ఇక మిగిలింది కోహ్లినే?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో హీరోయిన్‌ అను ఇమ్మాన్యుయేల్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన చాందినీ చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వణికిస్తున్న చలి.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లరి నరేశ్ 12ఏ రైల్వే కాలనీ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In YSRCP Praja Udyamam Rally 1
Video_icon

అడ్డుకున్న పోలీసులు.. తిప్పికొట్టిన YSRCP నేతలు
Varikuti Ashok Babu Shocking Comments On Chandrababu 2
Video_icon

Varikuti Ashok: కరోనా టైంలో జగన్ సీఎంగా లేకపోతే.. చంద్రబాబును ఇప్పటికి ఛీ కొడుతున్నారు
Ambati Rambabu vs AP Police Heated Argument In YSRCP Praja Udyamam 3
Video_icon

YSRCP Praja Udyamam: అంబటి ఉగ్రరూపం..

Perni Nani And Kittu Huge Protest At YSRCP Praja Udyamam 4
Video_icon

మచిలీపట్నం ప్రజా ఉద్యమంలో దుమ్మురేపుతున్న పేర్ని నాని, కిట్టు
KSR Live Show On Chandrababu Govt Huge Debts For Amravati 5
Video_icon

అమరావతిలో కరెన్సీ రోడ్లు!
Advertisement
 