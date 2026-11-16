బాలి: అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) 2035 వరకు పురుషుల క్రికెట్ ఈవెంట్లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను ఖరారు చేసింది. ఆదివారం జరిగిన ఐసీసీ సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2031లో బంగ్లాదేశ్తో కలిసి భారత్ అక్టోబర్ 9 నుంచి నవంబర్ 23 వరకు వన్డే వరల్డ్ కప్ను సంయుక్తంగా నిర్వహించనుంది. 2029 అక్టోబర్ 9 నుంచి 28 వరకు భారత్ వేదికగా ఐసీసీ చాంపియన్స్ ట్రోఫీ జరగనుంది. చివరగా 2006లో భారత్ చాంపియన్స్ ట్రోఫీకి వేదికగా నిలిచింది. 2028 టి20 ప్రపంచకప్ టోర్నీకి ఆ్రస్టేలియా–న్యూజిలాండ్... 2030 టి20 వరల్డ్కప్ టోర్నీకి ఇంగ్లండ్, ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్ ఆతిథ్యమిస్తాయి.
భారత్లో 2031 వన్డే వరల్డ్కప్
Nov 16 2026 2:45 AM | Updated on Nov 16 2026 2:45 AM
బాలి: అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) 2035 వరకు పురుషుల క్రికెట్ ఈవెంట్లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను ఖరారు చేసింది. ఆదివారం జరిగిన ఐసీసీ సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2031లో బంగ్లాదేశ్తో కలిసి భారత్ అక్టోబర్ 9 నుంచి నవంబర్ 23 వరకు వన్డే వరల్డ్ కప్ను సంయుక్తంగా నిర్వహించనుంది. 2029 అక్టోబర్ 9 నుంచి 28 వరకు భారత్ వేదికగా ఐసీసీ చాంపియన్స్ ట్రోఫీ జరగనుంది. చివరగా 2006లో భారత్ చాంపియన్స్ ట్రోఫీకి వేదికగా నిలిచింది. 2028 టి20 ప్రపంచకప్ టోర్నీకి ఆ్రస్టేలియా–న్యూజిలాండ్... 2030 టి20 వరల్డ్కప్ టోర్నీకి ఇంగ్లండ్, ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్ ఆతిథ్యమిస్తాయి.