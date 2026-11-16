 భారత్‌లో 2031 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ | 2031 ODI World Cup in India | Sakshi
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భారత్‌లో 2031 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌

Nov 16 2026 2:45 AM | Updated on Nov 16 2026 2:45 AM

2031 ODI World Cup in India

బాలి: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఐసీసీ) 2035 వరకు పురుషుల క్రికెట్‌ ఈవెంట్‌లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను ఖరారు చేసింది. ఆదివారం జరిగిన ఐసీసీ సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2031లో బంగ్లాదేశ్‌తో కలిసి భారత్‌ అక్టోబర్‌ 9 నుంచి నవంబర్‌ 23 వరకు వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ను సంయుక్తంగా నిర్వహించనుంది. 2029 అక్టోబర్‌ 9 నుంచి 28 వరకు భారత్‌ వేదికగా ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ జరగనుంది. చివరగా 2006లో భారత్‌ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీకి వేదికగా నిలిచింది. 2028 టి20 ప్రపంచకప్‌ టోర్నీకి ఆ్రస్టేలియా–న్యూజిలాండ్‌... 2030 టి20 వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీకి ఇంగ్లండ్, ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్‌ ఆతిథ్యమిస్తాయి.   
 

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