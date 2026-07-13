 ఫ్లడ్‌.. బ్లడ్‌.. పీక్స్‌కు చేరిన కాళేశ్వరం వార్‌! | Flood to Blood: Kaleshwaram Row Reaches Boiling Point | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫ్లడ్‌.. బ్లడ్‌.. పీక్స్‌కు చేరిన కాళేశ్వరం వార్‌!

Jul 13 2026 12:22 PM | Updated on Jul 13 2026 12:29 PM

Flood to Blood: Kaleshwaram Row Reaches Boiling Point

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంశంపై తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ మధ్య రాజకీయ పోరు మరింత వేడెక్కింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ బీఆర్‌ఎస్‌ రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించగా.. దీనికి కౌంటర్‌గా కాంగ్రెస్‌ ‘అవినీతి కాళేశ్వరం’ పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టింది. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తకుండా ఇటు తెలంగాణ భవన్‌, అటు గాంధీభవన్‌ వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించాల్సి వచ్చింది.

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ సోమవారం హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ భవన్‌లో పీవీ నరసింహారావు మెమోరియల్‌ ట్రస్ట్‌ సౌజన్యంతో బీఆర్‌ఎస్వీ.. ‘రేవంత్‌ రక్తదాహానికి రక్తదానం’ అనే నినాదంతో బ్లడ్‌ డొనేషన్‌ క్యాంప్‌ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన పలువురు నేతలు.. ప్రభుత్వ రాజకీయ కక్షసాధింపులో భాగంగానే కాళేశ్వరం అంశాన్ని వాడుకుంటోందని మండిపడ్డారు. ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకే సీఎం ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. సేకరించిన రక్తపు ప్యాకెట్లతో.. సీఎం రేవంత్‌ నివాసానికి వెళ్లి నిరసన తెలుపుతామని బీఆర్‌ఎస్వీ నేతలు అంటున్నారు. దీంతో తెలంగాణ భవన్‌ బయట భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. ఇక..

మరోవైపు అధికార కాంగ్రెస్‌ కూడా అదే స్థాయిలో ఎదురుదాడికి దిగింది. గాంధీభవన్‌లో ‘అవినీతి కాళేశ్వరం’ పేరుతో కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ చిత్రపటాన్ని ప్రదర్శించింది. ప్రాజెక్టు లోపాలు అంటూ పలు చిత్రాలను ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భారీ అవినీతి జరిగిందని కాంగ్రెస్‌ నేతలు ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంలో బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని స్పష్టం చేశారు.

కాళేశ్వరం అంశాన్ని ఇరు పార్టీలు రాజకీయ ఆయుధంగా మార్చుకోవడంతో రాష్ట్ర రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కాయి. ఒకవైపు బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్‌ చేస్తోందని కాంగ్రెస్‌ ఆరోపిస్తుండగా.. మరోవైపు రాజకీయ కక్షతోనే తమపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని బీఆర్‌ఎస్‌ ఎదురుదాడి చేస్తోంది. దీంతో కాళేశ్వరం వ్యవహారం చుట్టూ అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య రాజకీయ పోరు మరింత ఉధృతమవుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి రాశి ఖన్నా (ఫొటోలు)
photo 2

'శ్రీనివాస మంగాపురం' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

వింబుల్డన్‌ విజేత జానిక్‌ సిన్నర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వింబుల్డన్‌ ఫైనల్లో భారత క్రికెటర్ల హల్‌చల్‌.. స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు)
photo 5

ఘనంగా ముగిసిన టీజీ20 లీగ్‌... విజేతగా హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Viral Video In Social Media 1
Video_icon

మైనర్ బాలికతో కారు డ్రైవ్ చేయించిన SI తిరుపతి సస్పెండ్
Shabad Case Incident Updates 2
Video_icon

దొరికిన సైకో కిల్లర్..!
Police Being Taken YSRCP Nagarjuna Yadav To Court 3
Video_icon

నాంపల్లి కోర్టుకు నాగార్జున యాదవ్
India Women Vs England Women 4
Video_icon

విజయానికి అడుగు దూరంలో
Argument Between Shekar Master And Jani Master Teams 5
Video_icon

జానీ మాస్టర్ VS శేఖర్ మాస్టర్ మధ్య వివాదం..!
Advertisement
 