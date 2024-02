AP Elections Political Latest Updates Telugu..

07:43 AM, Feb 19th, 2024

ఫుల్‌ జోష్‌తో వైఎస్సార్‌సీపీ సిద్ధం

07:02 AM, Feb 19th, 2024

మారణాయుధాలతో వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలపై దాడి

06:58 AM, Feb 19th, 2024

రాప్తాడు సిద్ధం సభపై ఆర్జీవీ ట్వీట్‌

In the DRY region of Rayalaseema suddenly a OCEAN emerged and this is a ocean of nearly 10 LAKH people who came to attend a meeting of @ysjagan and this is the BIGGEST gathering ever in the political HISTORY of india https://t.co/woJ5M9t3wQ

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 18, 2024