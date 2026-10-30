 రాహుల్ మాత్రం ‘ఓటు చోరీ’పై చర్చకు రారు: అమిత్ షా | Amit Shah Comments On Rahul Gandhi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాహుల్ మాత్రం ‘ఓటు చోరీ’పై చర్చకు రారు: అమిత్ షా

Oct 30 2026 8:54 PM | Updated on Oct 30 2026 8:57 PM

Amit Shah Comments On Rahul Gandhi

లక్నో: ‘ఓటు చోరీ’ ఆరోపణలపై చర్చించేందుకు పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. అయితే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మాత్రం పార్లమెంట్‌లో చర్చకు ముందుకు రారని విమర్శించారు. తాజాగా లక్నోలో జరిగిన బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. 

ఈ వేదికపై అమిత్ షా మాట్లాడుతూ.. రాహుల్ గాంధీ, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్‌పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎన్నికల సంఘంపై చేస్తున్న ఆరోపణలకు పార్లమెంట్‌లోనే సమాధానం చెప్పుకోవాలని సవాల్ విసిరారు. సభలో చర్చించకుండా వీధుల్లో నిరసనలు, ఆందోళనలతో రాజకీయ డ్రామాలు చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు.

ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత రాహుల్, అఖిలేశ్‌లు ఎన్నికల సంఘాన్ని నిందిస్తున్నారని అమిత్ షా విమర్శించారు. బీజేపీ పలు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి వస్తుంటే, కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాదీ పార్టీలు మాత్రం సొంతంగా ఏ ఎన్నికల్లో గెలవలేకపోతున్నాయని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు.

ఇక మరోవైపు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌ విషయంలో ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి నిరసనలకు సిద్ధమైంది. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియను బీజేపీకి అనుకూలంగా చేపడుతున్నారంటూ విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. శనివారం ‘పబ్లిక్ ఇంపీచ్‌మెంట్’, ఆదివారం ఢిల్లీలోని రామ్‌లీలా మైదానంలో భారీ నిరసన నిర్వహించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించాయి.

ఇదీ చదవండి: గ్యాస్, ఎరువుల కొరతపై తప్పుడు ప్రచారం.. విపక్షాలపై ప్రధాని మోదీ ఫైర్
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 2

బ్లూ డ్రెస్‌లో నటి ప్రణవి గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

కలర్‌ఫుల్ శారీలో శ్రద్ధాకపూర్ గ్లామర్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

భర్తతో కాజల్ అగర్వాల్ కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ధోనితో మంధాన ముచ్చట.. ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
Ramasubbareddy Wife Indiramma Strong Warning to MLA Adi Narayan Reddy 1
Video_icon

ఆదినారాయణ రెడ్డి నీకే చెప్తున్నా.. తన భర్త కారుపై దాడి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Hyderabad Hit by Heavy Rain | Sudden Downpour Across the City 2
Video_icon

హైదరాబాద్‌లో వాన దంచికొట్టుడు.. రోడ్లన్నీ జలమయం..!
TDP MLA Balakrishna Violating Election Code At Hindupur 3
Video_icon

టైం ముగిసిన బాలకృష్ణ ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘన
AP Municipal Election Campaign Ends 4
Video_icon

ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెర..
Why Are Countries Asking People to Stock Food & Water 5
Video_icon

పెను ముప్పు పొంచి ఉందా? US, UK, జ‌పాన్ జారీ చేసిన రెడ్ అల‌ర్ట్!
Advertisement
 