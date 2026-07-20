త్రిపుర పోలీస్ శాఖలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆ రాష్ట్ర డీజీపీ అనురాగ్ ధన్ఖడ్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం చెందారు. సోమవారం (జూలై 20) అగర్తలలోని పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలోని తన చాంబర్లో ఆయన విగత జీవిగా కనిపించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఆయన తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే దీనిపై పోలీసులు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయాల్సి ఉంది.
ఈ ఘటనలో అటు త్రిపుర.. ఇటు కేంద్ర హోంశాఖ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. డీజీపీ కార్యాలయంలో ఘటన జరిగిన విషయం తెలియగానే త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి మాణిక్ సాహా అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఉన్నతస్థాయి పోలీసు అధికారులు, ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా డీజీపీ కార్యాలయానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. సీఎం మీడియాతో మాట్లాడకుండా వెళ్లిపోయారు.
అయితే ఘటనపై అధికారిక వివరాలు వెల్లడించకపోయినా.. ప్రాథమికంగా ఇది ఆత్మహత్యగా అనుమానిస్తున్నారు. డీజీపీ మృతికి గల కారణాలు ఏమిటన్న దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు డీజీపీ మృతిపై నివేదిక కోరుతూ కేంద్ర హోం శాఖ ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.
#BreakingNews | #Tripura Director General of Police (DGP) Anurag Dhankar was found dead at his office at the Police Headquarters in Agartala on Monday.
Preliminary reports suggest that the senior IPS officer allegedly died by suicide. However, the exact circumstances surrounding… pic.twitter.com/ks4KYnOB6Z
— NORTHEAST TODAY (@NortheastToday) July 20, 2026
మూడు దశాబ్దాల పోలీసు సేవ
అనురాగ్ ధన్ఖడ్ 1994 బ్యాచ్కు చెందిన త్రిపుర క్యాడర్ ఐపీఎస్ అధికారి. 2025 మేలో త్రిపుర డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అంతకుముందు ఆయన డీజీపీ (ఇంటెలిజెన్స్)గా పనిచేశారు. తన సుదీర్ఘ పోలీసు కెరీర్లో త్రిపుర పోలీస్లో పలు కీలక పదవులు నిర్వహించిన ఆయన.. కేంద్ర డిప్యూటేషన్పై సీబీఐ, బీఎస్ఎఫ్లోనూ సేవలందించారు. అలాగే ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) మిషన్లో భాగంగా కొసోవోలోనూ పనిచేశారు.
డీజీపీ స్థాయి అధికారి.. అదీ పోలీస్ హెడ్క్వార్టర్స్ కార్యాలయంలోనే మృతి చెందడం త్రిపురలో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
కారణం ఏమై ఉండొచ్చు?
శాఖాపరమైన ఒత్తిళ్లా? లేదంటే వ్యక్తిగత సమస్యలా? అనే కోణాల్లో పోలీస్ శాఖ దర్యాప్తు జరుపుతోంది. మొన్నీమధ్యే ఆయన త్రిపుర పోలీస్ పనితీరు, శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై మాట్లాడారు. పోలీసులు వృత్తిపరంగా పనిచేస్తున్నారని, శాస్త్రీయ ఆధారాలతో దర్యాప్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.