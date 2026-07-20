 షాకింగ్‌ ఘటన.. పోలీస్‌ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌లో త్రిపుర డీజీపీ బలవన్మరణం | Tripura DGP Anurag Dhankar Found Dead Inside Office Details Here | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

షాకింగ్‌ ఘటన.. పోలీస్‌ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌లో త్రిపుర డీజీపీ బలవన్మరణం

Jul 20 2026 1:50 PM | Updated on Jul 20 2026 2:02 PM

Tripura DGP Anurag Dhankar Found Dead Inside Office Details Here

త్రిపుర పోలీస్‌ శాఖలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆ రాష్ట్ర డీజీపీ అనురాగ్‌ ధన్‌ఖడ్‌ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం చెందారు. సోమవారం (జూలై 20) అగర్తలలోని పోలీస్‌ ప్రధాన కార్యాలయంలోని తన చాంబర్‌లో ఆయన విగత జీవిగా కనిపించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఆయన తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే దీనిపై పోలీసులు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయాల్సి ఉంది.

ఈ ఘటనలో అటు త్రిపుర.. ఇటు కేంద్ర హోంశాఖ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. డీజీపీ కార్యాలయంలో ఘటన జరిగిన విషయం తెలియగానే త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి మాణిక్‌ సాహా అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఉన్నతస్థాయి పోలీసు అధికారులు, ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా డీజీపీ కార్యాలయానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. సీఎం మీడియాతో మాట్లాడకుండా వెళ్లిపోయారు. 

అయితే ఘటనపై అధికారిక వివరాలు వెల్లడించకపోయినా.. ప్రాథమికంగా ఇది ఆత్మహత్యగా అనుమానిస్తున్నారు. డీజీపీ మృతికి గల కారణాలు ఏమిటన్న దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు డీజీపీ మృతిపై నివేదిక కోరుతూ కేంద్ర హోం శాఖ ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.

మూడు దశాబ్దాల పోలీసు సేవ
అనురాగ్‌ ధన్‌ఖడ్‌ 1994 బ్యాచ్‌కు చెందిన త్రిపుర క్యాడర్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి. 2025 మేలో త్రిపుర డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అంతకుముందు ఆయన డీజీపీ (ఇంటెలిజెన్స్‌)గా పనిచేశారు. తన సుదీర్ఘ పోలీసు కెరీర్‌లో త్రిపుర పోలీస్‌లో పలు కీలక పదవులు నిర్వహించిన ఆయన.. కేంద్ర డిప్యూటేషన్‌పై సీబీఐ, బీఎస్‌ఎఫ్‌లోనూ సేవలందించారు. అలాగే ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) మిషన్‌లో భాగంగా కొసోవోలోనూ పనిచేశారు.

డీజీపీ స్థాయి అధికారి.. అదీ పోలీస్‌ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌ కార్యాలయంలోనే మృతి చెందడం త్రిపురలో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.

కారణం ఏమై ఉండొచ్చు?
శాఖాపరమైన ఒత్తిళ్లా? లేదంటే వ్యక్తిగత సమస్యలా? అనే కోణాల్లో పోలీస్‌ శాఖ దర్యాప్తు జరుపుతోంది. మొన్నీమధ్యే ఆయన త్రిపుర పోలీస్‌ పనితీరు, శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై మాట్లాడారు. పోలీసులు వృత్తిపరంగా పనిచేస్తున్నారని, శాస్త్రీయ ఆధారాలతో దర్యాప్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్టన్నింగ్ లుక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 2

పట్టు చీరలో నభా నటేష్‌ అందాల మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 3

తెల్లని చీరలో శ్రీదేవి విజయ్‌కుమార్‌ మనసు దోచే అందాలు (ఫొటోలు)
photo 4

సింపుల్‌గా వంక పెట్టలేనంత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నైట్ పార్టీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Kittu Fire's On Chandrababu Over AP Farmers Issue 1
Video_icon

పంటలకు నీరివ్వలేని దద్దమ్మా.. చంద్రబాబు పై పేర్చి కిట్టు ఫైర్
Gudivada Amarnath Strong Counter To Pawan Kalyan Over Panchadarla Mining 2
Video_icon

చేయని తప్పుకు గుడి మెట్లు కడిగావ్.. ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకుంటావ్ నీ మొహం?
CPM Srinivasa Rao Slams Chandrababu Govt Over Guntur Woman Assault Case 3
Video_icon

ఆడవాళ్లను నడిరోడ్డుపై వివస్త్రను చేయడమేనా వాళ్లకు మీరిచ్చే భద్రత
YSRCP Women Leaders Varudu Kalyani And Vidadala Rajini Press Meet 4
Video_icon

ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటున్నారు.. చేతకానప్పుడు నీకెందుకు హోమ్ మంత్రి పదవి
Sakshi Media Recognized Skyroot's Talent Before the World Did 5
Video_icon

స్కైరూట్ టాలెంట్ ను ముందే గుర్తించిన సాక్షి
Advertisement
 