విదేశీ యువతిని దగ్గరకు తీసుకుని.. ‘తేజ్‌ ప్రతాపం’

ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ తనయుడు తేజ్ ప్రతాప్ ఒక విదేశీ యువతిని దగ్గరకు తీసుకుని సరసాలాడటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. రియాలిటీ షో ‘రైజ్ అండ్ ఫాల్ సీజన్ 2’లో తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తనదైన శైలిలో హంగామా చేస్తున్నారు. తాజాగా జరిగిన బాలీవుడ్ పార్టీ ఎపిసోడ్లో ఆయన నటుడు సంజయ్ దత్ తరహా పాత్రలో కనిపించి అలరించారు. ఈ సందర్భంగా విదేశీ నటి ఇరీనా రుద్కోవాతో కలిసి చేసిన డ్యాన్స్, సరదా సంభాషణలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
‘రైజ్ అండ్ ఫాల్ సీజన్ 2’లో భాగంగా బాలీవుడ్ పార్టీని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ సంజయ్ దత్ పాత్రను అనుకరిస్తూ కనిపించారు. తన నటన, హావభావాలతో షోలోని ఇతర సభ్యులను అలరించారు. రాజకీయాల్లో కనిపించే తేజ్ ప్రతాప్కు భిన్నంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన వినోదాత్మక కోణం ప్రేక్షకులకు కనిపించింది. పార్టీలో ఇరీనా రుద్కోవాతో కలిసి తేజ్ ప్రతాప్ డ్యాన్స్ చేశారు. ఇద్దరూ కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించిన దృశ్యాలు షోలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. వీరిద్దరి మధ్య కనిపించిన సాన్నిహిత్యం, సరదా క్షణాలు సోషల్ మీడియాలోనూ చర్చకు దారితీశాయి.
ఇరీనాతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో తేజ్ ప్రతాప్ సరదాగా ఫ్లర్ట్ చేశారు. కెమెరాల ముందే జరిగిన ఈ సంభాషణలు, డ్యాన్స్తో కూడిన సన్నివేశాలు షో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. దీంతో తేజ్ ప్రతాప్, ఇరీనా మధ్య కెమిస్ట్రీపై నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ ఎపిసోడ్కు సంబంధించి నటి స్వరా భాస్కర్ కూడా స్పందించింది. తేజ్ ప్రతాప్ ప్రవర్తనపై ఆమె సరదాగా వ్యాఖ్యలు చేస్తూ.. ‘లాలూ జీ చూస్తున్నారు’ అనే అర్థంలో ప్రస్తావించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ సాధారణంగా రాజకీయ కార్యకలాపాలతో వార్తల్లో ఉంటారు. అయితే ‘రైజ్ అండ్ ఫాల్’ కార్యక్రమం ద్వారా ఆయనలోని మరో కోణం ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతోంది.
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