 ‘తుఫాన్ వారియర్’గా మోహన్‌లాల్ | Superstar Mohanlal Joins Keralas Operation Toofan as Toofan Warrior | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘తుఫాన్ వారియర్’గా మోహన్‌లాల్

Jun 18 2026 12:30 PM | Updated on Jun 18 2026 12:36 PM

Superstar Mohanlal Joins Keralas Operation Toofan as Toofan Warrior

తిరువనంతపురం: కేరళలో మత్తుపదార్థాల మహమ్మారిని అంతమొందించేందుకు కేరళ పోలీసులు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన యాంటీ-డ్రగ్ డ్రైవ్ ‘ఆపరేషన్ తుఫాన్’ సరికొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంది. మత్తు ముఠాల గుండెల్లో వణుకు పుట్టిస్తూ సాగుతున్న ఈ మహా యుద్ధంలోకి మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ స్వయంగా అడుగుపెట్టారు. తాను కూడా ఒక ‘తుఫాన్ వారియర్’గా మారుతున్నట్లు ప్రకటిస్తూ, కేరళ పోలీస్ విభాగానికి తన పూర్తి మద్దతును ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఆయన షేర్ చేసిన ఒక ప్రత్యేక వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట సంచలనంగా మారింది.

డ్రగ్స్ మాఫియాపై మహా యుద్ధం
‘ఆపరేషన్ తుఫాన్ - ద నార్కో హంట్’ పేరుతో కేరళలో సాగుతున్న ఈ భారీ ఆపరేషన్‌లో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని మోహన్‌లాల్ పిలుపునిచ్చారు. మత్తు పదార్థాల నెట్‌వర్క్‌ను సమూలంగా పాతరవేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ పోరాటంలో తాను భాగం కావడంపై ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సమాజాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న డ్రగ్స్ మహమ్మారిని తుడిచిపెట్టేందుకు కేరళ హోంమంత్రి రమేష్ చెన్నితలతో మోహన్‌లాల్ ప్రత్యేకంగా సమావేశమై, ఈ పోరాటం కేరళ భవిష్యత్తుకు ఎంతో కీలకమని అభిప్రాయపడ్డారు.

హోంమంత్రితో భేటీ.. 
ఈ భేటీ సందర్భంగా మోహన్‌లాల్ మాట్లాడుతూ.. డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా ఇలాంటి  చర్యలు చేపట్టాలని తాను ఎన్నేళ్లుగానో కోరుకుంటున్నానని హోంమంత్రి రమేష్ చెన్నితలకు వివరించారు. ఈ ప్రచారాన్ని నిరంతరాయంగా కొనసాగించాలని, దీనివల్ల వేలాది కుటుంబాలు, విద్యార్థుల జీవితాలు నిలబడతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ నిజంగానే ఒక ‘తుఫాన్’లాగా మారి డ్రగ్స్ మాఫియాను తుడిచిపెట్టేయాలని ఆయన కోరుకున్నారు. ఇదే సమయంలో విశ్వశాంతి ఫౌండేషన్ తరపున తాము రూపొందించిన 'బీ ఏ హీరో, సే నో టు డ్రగ్స్' ప్రాజెక్ట్ వివరాలను హోంమంత్రికి  తెలియజేస్తూ, పోలీసులకు ఎలాంటి సహాయం చేయడానికైనా తాను సిద్ధమని ప్రకటించారు.

ఇది కూడా చదవండి: ధరలు తగ్గించడం కుదరదు: సురేష్ గోపి

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

TG20: తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌.. బుద్ధుడి చెంత ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 2

నాన్‌స్టాప్ పాలనలో సీఎం విజయ్‌! దొరికిన ఆ కాస్త టైంలోనూ ఇలా..(ఫొటోలు)
photo 3

ప్రకృతి ఒడిలో మైమరపించే జలపాతాలు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై సామూహిక అక్షరాభ్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కడపలో ఏపీఎల్‌ సందడి... పాటలతో ఉర్రూతలూగించిన గాయని సునీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Comments On TDP Leaders 1
Video_icon

అనగానగా ఓ పార్టీ.. దాంట్లో రౌడీలు, కామాంధులు
Analyst Singaluri Venkatesh On Gade Sai Krishna Incident 2
Video_icon

ఆ నేతలో టెన్షన్.. తెరపైకి జనసేన బ్రోకరిజం.. 50 లక్షలు - కోటి
Lionel Messi Scores First Career Hat Trick In FIFA World Cup 2026 3
Video_icon

మూడు గోల్స్ తో మెస్సీ మ్యాజిక్
CM Revanth Reddy In Telangana Public School At Arutla 4
Video_icon

పూరీలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి
Mahesh Babu And Sandeep Reddy Vanga Movie 5
Video_icon

మహేష్ బాబు, వంగా మూవీ సెట్స్ పైకి ఎప్పుడంటే
Advertisement
 