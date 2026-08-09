కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లోని హలీషహర్లో ఆదివారం ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ... మృతి చెందిన పార్టీ కార్యకర్త కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు వెళ్తున్న సమయంలో ఆమె కాన్వాయ్ను నిరసనకారులు అడ్డుకున్నారు.
ఆందోళనకారులు బెనర్జీ వాహనాన్ని చుట్టుముట్టి నిరసన చేపట్టారు. కాన్వాయ్లోని కార్లపై బురద పూశారు. నీటి సీసాలు, చెప్పులు, ఇతర బూట్లు విసిరారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. నిరసనకారులు మమతా బెనర్జీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఆమెను “దొంగ”, “దొంగల రాణి” అంటూ విమర్శించారు.
ఈ నిరసనకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మరణం కారణమైంది. పోలీసు కస్టడీలో దాడికి గురై అతను చనిపోయాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. స్థానిక పోలీసులు కొట్టి చంపారని కుటుంబం ఆరోపించడంతో ప్రజల్లో ఆగ్రహం పెరిగి, ఆందోళనలు చెలరేగాయి. కస్టడీలో మృతి ఆరోపణలపై వివాదం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, బాధిత కుటుంబాన్ని కలిసేందుకు బెనర్జీ హలీషహర్కు వెళ్లారు. అయితే, ఆమె ఇంటి వద్దకు చేరుకునే ముందే నిరసనకారులు కాన్వాయ్ను అడ్డుకోవడంతో కొద్దిసేపు ప్రతిష్ఠంభన నెలకొంది.
పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చిన పోలీసులు
పోలీసు సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. భద్రతా సిబ్బంది బెనర్జీ కాన్వాయ్ను అక్కడి నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లి ఆమెకు మరింత భద్రత కల్పించారు. ఉద్రిక్తత మరింత పెరగకుండా చర్యలు చేపట్టారు. ఈ నిరసన, పోలీసు కస్టడీలో అస్వస్థతకు గురై మరణించిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్త బిర్జు కియోత్ మరణం అనంతరం చోటుచేసుకుంది.
అవినీతి, వసూళ్ల ఆరోపణలపై కియోత్ను అరెస్టు చేశారు. ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ అతను మృతిచెందినట్టు ప్రకటించారు. అతనికి గుండెపోటు వచ్చిందని పోలీసులు చెబుతుండగా, కస్టడీలో తీవ్ర చిత్రహింసలకు గురిచేశారని అతని భార్య ఆరోపించారు. దీంతో స్వతంత్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలనే డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి.
Former #Bengal CM #MamataBanerjee car came under attack in Halisahar as she was on her way to meet with the bereaved family of her party worker - one who #TMC alleges had died in police custody. pic.twitter.com/6vOvbocGFX
— Tamal Saha (@Tamal0401) August 9, 2026
🚨 Attack on Mamata Banerjee’s car
Large stones allegedly hurled at her vehicle in Barrackpore, right before the police.
Mamata: “The police are providing protection to the BJP.”
⚠️ This demands answers.#MamataBanerjee #WestBengal #JantaKiMamata#AdivasiMahotsav2026… pic.twitter.com/S81dT97fGZ
— Arffa Khannum (@ARFAKHANUMS) August 9, 2026