ఢిల్లీలో మరో అగ్నిప్రమాదం.. కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌

న్యూఢిల్లీ: దక్షిణ ఢిల్లీలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఒక భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కల్కాజీ-గోవింద్ పురి ఫ్లైఓవర్ సమీపంలోని ఒక ప్రముఖ రెస్టారెంట్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. తెల్లవారుజామున 5:15 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం అందిన వెంటనే ఢిల్లీ అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఘటనా స్థలానికి ఆరు ఫైర్ టెండర్లను తరలించి, మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టారు.
రెస్టారెంట్ పైఅంతస్తులో అగ్నికీలలు
సౌత్ ఢిల్లీలోని దేశ్బంధు గుప్తా కాలేజీ సమీపంలో ఉన్న ఒక రెస్టారెంట్ కమ్ బ్యాంకెట్ హాల్లోని పై అంతస్తులో నిర్మించిన తాత్కాలిక నిర్మాణంలో ఈ మంటలు ప్రారంభమైనట్లు ఎస్డీఎం వేద్ ప్రకాష్ తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో రెస్టారెంట్ మూసివేసి ఉండటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు, అయితే అసలు కారణాలపై పూర్తి విచారణ జరుపుతున్నారు.
సురక్షితంగా బయటపడ్డ జనం
అగ్నిమాపక సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించి తృటిలో పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించారు. మంటలు వ్యాపిస్తున్న సమయంలో రెస్టారెంట్ పక్కనే ఉన్న భవనం నుండి ఒక వృద్ధురాలిని సిబ్బంది రక్షించారు. అలాగే పక్క భవనాల్లో ఉన్న మిగతా నివాసితులందరినీ వెంటనే ఖాళీ చేయించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో అక్కడ ఉన్న 10-12 మంది సురక్షితంగా బయటపడటంతో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు.
వెంటాడుతున్న అగ్ని ప్రమాదాలు
కొద్దిరోజుల క్రితమే దక్షిణ ఢిల్లీలోని మాలవీయ నగర్ ప్రాంతంలో ఒక బహుళ అంతస్తుల భవనంలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో 20 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ ఘటన మరువక ముందే కల్కాజీ వద్ద మరో ప్రమాదం జరగడం స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. ప్రస్తుతం ప్రమాద స్థలంలో అగ్నిమాపక బృందాలు ఆస్తి నష్టాన్ని అంచనా వేస్తూ, ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని భద్రతా చర్యలు చేపడుతున్నాయి.