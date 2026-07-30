“ఏసీ గదుల నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు ఈడ్చుకొస్తాం”

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపాయి. విద్యార్థులు పెల్లెట్ దాడుల్లో గాయపడిన ఘటనపై ప్రతిపక్షం సిగ్గుపడుతోందని, కొందరు చూపు కోల్పోయారని ఆరోపిస్తూ, ప్రభుత్వం కూడా అదే భావనతో ఉందా అని మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రశ్నించారు.
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాపై విమర్శలు చేస్తూ.. ఏదో ఒక రోజు ప్రతిపక్షం “మిమ్మల్ని ఏసీ గదుల నుంచి బయటకు ఈడ్చుకొచ్చి” ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తుందని ఖర్గే అన్నారు. దీంతో రాజ్యసభలో దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై స్పందించిన కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా... ఖర్గే పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమైన పదాలు వాడారని ఆరోపించారు. ప్రసంగించే సమయంలో భావోద్వేగాలకు లోనుకావద్దని ఆయన సూచించారు.
ఆ తర్వాత మల్లికార్జున ఖర్గే మళ్లీ స్పందిస్తూ.. “మిమ్మల్ని ఏసీ గదుల నుంచి బయటకు ఈడ్చుకొస్తాం” అన్న తన వ్యాఖ్య విద్యార్థులు, మహిళలు, ప్రజల శక్తిని ఉద్దేశించిందేనని మల్లికార్జున ఖర్గే స్పష్టం చేశారు. అధికారంలో ఉన్నవారిని చివరకు వారి గదుల నుంచి బయటకు వచ్చేలా చేసేది ప్రజాశక్తేనని ఆయన అన్నారు.
విద్యార్థుల నిరసనలు, పోలీసుల చర్యల అంశంపై మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. బిహార్లో ఏకే-47లు ఎందుకు వినియోగించారని ఆయన ప్రశ్నించారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా రాజీనామా చేసిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో “యుద్ధ వీరుడి” తరహాలో ఎలా స్వాగతం పలికుతారని కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు.
విద్యార్థుల నిరసనలను చల్లార్చేందుకే ప్రశ్నపత్ర లీకుల నిరోధక బిల్లును ప్రభుత్వం హడావుడిగా తీసుకొచ్చిందని ఖర్గే ఆరోపించారు. సవరణ బిల్లును ప్రతిపక్షం స్వాగతిస్తోందని మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. అయితే ప్రశ్నపత్ర లీకులను ఎలా అడ్డుకుంటారో ఇందులో స్పష్టంగా చెప్పలేదని, అందువల్ల ఇది అసంపూర్ణంగానే ఉందని పేర్కొన్నారు. లీకులను ఎదుర్కొనే వ్యూహాన్ని వివరించకుండా, శిక్షలకు సంబంధించిన సంఖ్యలను మాత్రమే ప్రభుత్వం మార్చిందని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రశ్నపత్ర లీకుల నిరోధక బిల్లు రాజ్యసభలో చర్చకు వచ్చిన సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాపై మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. “మీ నోరు కుట్టేశారా?” అంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు.