న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో తొలిసారిగా ఖాతా ప్రారంభించారు. దివంగత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీతో తన పరిచయం, ప్రేమ, కలిసి గడిపిన తొలి రోజుల జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. నవంబర్ 10న విడుదల కానున్న తన జ్ఞాపకాల పుస్తకం ‘బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్’ పరిచయ వీడియోను తొలి పోస్టుగా ఉంచారు. దాదాపు 2 నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోలో తమ జీవితంలోని ప్రేమ, నవ్వులు, మధుర జ్ఞాపకాలను ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఇంగ్లండ్లోని కేంబ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఓ చిన్న గ్రీకు రెస్టారెంట్లో రాజీవ్ గాంధీని తొలిసారి కలిసిన సందర్భాన్ని సోనియా వివరించారు. ఆ సమయంలో ఇంగ్లండ్లో తనకు నచ్చిన ఇటాలియన్ వంటకాలు దొరికే ప్రదేశాల కోసం వెతికేవారని చెప్పారు. స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లిన ‘వర్సిటీ రెస్టారెంట్’లో రాజీవ్తో పరిచయం ఏర్పడిందని తెలిపారు. అక్కడికి యూరప్, భారత్కు చెందిన విద్యార్థులు వచ్చేవారు.
“ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లండ్లో ఆహారం అంతగా బాగుండేది కాదు. ఇప్పుడు ఉన్నన్ని రెస్టారెంట్లు అప్పట్లో లేవు” అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. తనకు అలవాటైన రుచులకు దగ్గరగా ఉండే ఆహారం కోసం వెతుకుతుండగా ఆ రెస్టారెంట్ గురించి తెలిసిందని వివరించారు.
రాజీవ్ను మొదటిసారి చూసినప్పుడే ఆయనతో కలిసి జీవించాలనే భావన కలిగిందని సోనియా చెప్పారు. తమకు పరిచయం ఏర్పడటానికి ఓ ఉమ్మడి స్నేహితుడు కారణమని తెలిపారు. “ఆయన చాలా సున్నితమైన వ్యక్తిలా కనిపించారు. అందంగా కూడా ఉండేవారు. అయితే ఆయనలోని సున్నితత్వం నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. తొలిసారి కలిసినప్పుడు కలిగిన ఆ అనుభూతిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను” అని పేర్కొన్నారు.
పరిచయం క్రమంగా ప్రేమగా..
తొలుత స్నేహితులుగా ఉన్న తామిద్దరం పార్టీలకు వెళ్లడం, పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించడం వంటి కార్యక్రమాల్లో కలిసి పాల్గొనేవారమని ఆమె వెల్లడించారు. విద్యార్థులతో కలిసి నిర్వహించిన ఓ ప్రేమికుల దినోత్సవ వేడుకకు కూడా వెళ్లినట్లు గుర్తుచేసుకున్నారు. తమ పరిచయం క్రమంగా ప్రేమగా మారిన తీరును ఈ వీడియోలో వివరించారు.
సోనియా గాంధీ తన జ్ఞాపకాల పుస్తకాన్ని పరిచయం చేస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లోనూ పోస్టులు పెట్టారు. అందులో తన జీవితాన్ని ప్రేమ, బాధ్యత, నష్టాలు, తనదైన స్థానాన్ని కనుగొనే ప్రయాణంగా అభివర్ణించారు. కేంబ్రిడ్జ్లో 1965లో మొదలైన పరిచయం 1968లో వివాహానికి దారితీసింది. అనంతరం రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానిగా పనిచేశారు. 1991లో ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో ఆయన హత్యకు గురయ్యారు.
‘బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్’ పుస్తకంలో ఇటలీలోని బాల్యం నుంచి భారత్లో జీవితం, గాంధీ కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టడం, అత్త ఇందిరా గాంధీతో అనుబంధం, హిందీ నేర్చుకోవడం, భారతీయ ఆహార అలవాట్లకు మారడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. సంజయ్ గాంధీ విమాన ప్రమాదంలో మరణించడం, 1984లో ఇందిరా గాంధీ హత్య, 1991లో రాజీవ్ గాంధీ హత్య వంటి కుటుంబ విషాదాలనూ ఈ పుస్తకం ప్రస్తావిస్తుంది. 2004లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి విజయం సాధించిన తర్వాత ప్రధాని పదవిని స్వీకరించకుండా పార్టీ నాయకత్వం వహించాలన్న సోనియా నిర్ణయం కూడా ఇందులో ఉంది.
దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా పనిచేసిన సోనియా గాంధీ, తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని రాజకీయ ప్రయాణంతో ముడిపెట్టి ఈ పుస్తకంలో వివరించనున్నారు. నవంబర్ 10న పుస్తకం విడుదలైన తర్వాత ఆమె జీవితంలోని వ్యక్తిగత అనుభవాలు, కుటుంబ విషాదాలు, రాజకీయ నిర్ణయాలపై మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf
— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026