శబరిమల యాత్రికులకు అలర్ట్‌

తిరువనంతపురం: కేరళ అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాబోయే మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా కాలంలో సత్రం–పుల్లుమేడు అటవీ మార్గం ద్వారా.. శబరిమలకు ప్రయాణించే యాత్రికులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు భక్తులకు పంపా మార్గాన్ని ఉపయోగించమని సూచించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఇడుక్కి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ దినేశన్ చెరువత్, తేని జిల్లా కలెక్టర్ వి. శివకృష్ణమూర్తి అధ్యక్షతన జరిగిన అంతర్రాష్ట్ర సమన్వయ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ అటవీ మార్గంలో గంటల తరబడి నిటారుగా నడవాల్సి ఉంటుంది, ఇది ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న యాత్రికులకు ప్రమాదకరమని అధికారులు భావించారు. అదే విధంగా మార్గం పొడవునా వైద్య సౌకర్యాలు, తాగునీటి సరఫరా, రవాణా, భద్రతా ఏర్పాట్లను పటిష్టం చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దానితో పాటు తమిళనాడు సరిహద్దు సమీపంలో అదనపు వైద్య బృందాలు, శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
దానితో పాటు అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జీరో పాయింట్, పుల్లుమేడు, కళుతకుళి వద్ద త్రాగునీరు, మజ్జిగ, ఇతరు స్నాక్స్కు సంబంధించిన మూడు అదనపు పర్యావరణ దుకాణాలను తెరవనున్నట్లు ప్రకటించారు. పుల్లుమేడు, సన్నిధానం మధ్య ఒక అదనపు వాచర్ను నిర్మిస్తారు, అలాగే ప్రతి 500 మీటర్లకు ఇద్దరు పర్యావరణ సంరక్షకులను నియమిస్తారు. ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్, పగటిపూట డ్రోన్ నిఘాను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు.
యాత్రా భద్రతపై అవగాహన కల్పించేందుకు తేని పరిపాలన యంత్రాంగం లక్షకు పైగా సమాచార కరపత్రాలను పంపిణీ చేయడంతో పాటు, 24 గంటల కాల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసి, కాలినడకన ప్రయాణించే యాత్రికులకు రిఫ్లెక్టర్ బ్యాండ్లను అందించనుంది. మోటార్ వెహికల్స్ డిపార్ట్మెంట్కు చెందిన ఆరు బృందాలు ఇరవై నాలుగు గంటలూ గస్తీ నిర్వహిస్తాయి. జీపు ఛార్జీలను నిర్ధారించి, పలు భాషల్లో ప్రదర్శిస్తారు. అలాగే, ఆహార పదార్థాలపై అధిక ధరలు వసూలు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు.
ఉప్పుపార, కోళికానం మధ్య 15 ప్రదేశాలలో త్రాగునీటిని సరఫరా చేయనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, అక్రమ రవాణాను నివారించడానికి మంజుమల, కుమిలి, పెరియార్, పీర్మేడ్లో నియంత్రణ గదులు పనిచేస్తాయి, వీటితో పాటు 24 గంటల ఎక్సైజ్ పర్యవేక్షణ కూడా ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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