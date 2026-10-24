 టీడీపీ గూండాల దాష్టికం | Bapatla TDP Goons Attacks AP Local Body Election Nomination Controversy | Sakshi
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టీడీపీ గూండాల దాష్టికం

Oct 24 2026 7:25 PM | Updated on Oct 24 2026 7:25 PM

టీడీపీ గూండాల దాష్టికం

# Tag
AP Local Body Elections 2026 Election News TDP YSRCP Sakshi News
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