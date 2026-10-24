నేను దానిపై సంతకం చేయను: నేహా బోరా సంచలనం

- ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పు తర్వాత నేహా బోరా స్పష్టీకరణ
న్యూఢిల్లీ: ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ (ఏఐఎస్ఏ) అధ్యక్షురాలు నేహా బోరా శాంతి బాండ్పై సంతకం చేసేందుకు నిరాకరించారు. ఒకవేళ ఈ బాండ్పై సంతకం చేస్తే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కును అడ్డుకోవడానికి కూడా ఇటువంటి నిబంధనలను ఉపయోగించవచ్చనే సందేశం వెళ్తుందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. శాంతి బాండ్ నోటీసును సవాలు చేస్తూ ఆమె దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఢిల్లీ హైకోర్టు కొట్టివేసిన నేపథ్యంలో ఆమె ఈ ప్రకటన చేశారు.
ఢిల్లీలోని ప్రత్యేక కార్యనిర్వాహక మేజిస్ట్రేట్ జారీ చేసిన నోటీసును నేహా బోరా హైకోర్టులో సవాలు చేశారు. విచారణ కొనసాగుతున్న సమయంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడుతానని హామీ ఇచ్చేలా రూ.10,000 వ్యక్తిగత బాండ్తో పాటు ఒక పూచీకత్తు సమర్పించాలని ఆ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ నోటీసును రద్దు చేయాలంటూ ఆమె చేసిన విజ్ఞప్తిని శుక్రవారం హైకోర్టు తిరస్కరించింది.
భారతదేశం వంటి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో సాధారణ ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యానికి రెండు ప్రధాన హక్కులను అనుసంధానిస్తారని నేహా బోరా అన్నారు. మొదటిది ఓటు హక్కు కాగా, రెండోది తమ హక్కులపై దాడి జరిగినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా గొంతెత్తే హక్కు అని వివరించారు. ఓటు హక్కుపై తీవ్ర దాడి జరుగుతున్నప్పుడు దానిని వ్యతిరేకిస్తూ వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలపడం కేవలం బాధ్యత మాత్రమే కాదని, పౌరులుగా అది తమ విధి అని పేర్కొన్నారు. ప్రజల ఓటు హక్కును హరించినప్పుడు తాము నిరసనలకు దిగామని, ఆ ఆందోళనలను అందరూ చూశారని చెప్పారు.
పోలీసుల చర్యలపై విమర్శలు
శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసులు లాఠీలతో నిరసనకారులపై దాడి చేయడం చూశామని నేహా బోరా ఆరోపించారు. మహిళల దుస్తులు చించివేశారని, ఆ ఘటనల సమయంలో జర్నలిస్టులు కూడా పోలీసులు, ఇతర భద్రతా సిబ్బంది నుంచి హింసను ఎదుర్కొన్నారని విమర్శించారు. తమకు అందిన నోటీసులో శాంతిభంగానికి పాల్పడే అవకాశం ఉందని పోలీసులకు సమాచారం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారని ఆమె తెలిపారు. అయితే, తమకు ఎలాంటి ఎఫ్ఐఆర్ ప్రతిని అందించలేదని, శాంతిభంగానికి పాల్పడతారనే ఆరోపణ మాత్రమే చేశారని వెల్లడించారు.
హైకోర్టు ఆదేశాలపై తదుపరి చర్యలపై ఆసక్తి
శాంతి బాండ్కు సంబంధించిన నోటీసును జారీ చేయడానికి అధికారులు ఆధారంగా తీసుకున్న సమాచారాన్ని నేహా బోరాకు అందించాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు పోలీసులను ఆదేశించింది. బాండ్ సమర్పించాలని ఆదేశించే ముందు సహజ న్యాయ సూత్రాలను పాటించాలని ప్రత్యేక కార్యనిర్వాహక మేజిస్ట్రేట్కు సూచించింది. నేహా బోరా శాంతి బాండ్పై సంతకం చేసేందుకు నిరాకరించడంతో, తదుపరి విచారణలో ఆమె వైఖరి, అధికారులు తీసుకునే చర్యలు కీలకంగా మారనున్నాయి.
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