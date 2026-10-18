 శబరిమలలో భారీ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ | Massive traffic jam at Sabarimala | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శబరిమలలో భారీ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

Oct 18 2026 10:39 AM | Updated on Oct 18 2026 11:50 AM

Massive traffic jam at Sabarimala

తిరువనంతపురం: శబరిమలో  యాత్రికుల రద్దీ కారణంగా ప్రముఖ ప్రయాణ మార్గాల్లో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఎరుమేలి నుండి నిలక్కల్ వరకు సుమారు 7 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులు తీరి నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం. అలాగే కుమ్మిళి నుండి నిలక్కల్ వరకు కూడా విపరీతమైన రద్దీ కారణంగా భారీ ట్రాఫిక్ ఉన్నట్లు అధికారులు నివేదించారు. యాత్రికలు ట్రాఫిక్‌ రద్దీ దృష్ట్యా తగిన విధంగా ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు.

ఎప్పుడు, ఎలా జరిగింది?

ఈ భారీ ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఈ రోజు (ఆదివారం) తెల్లవారుజామున 3:16 గంటల ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు (విజువల్స్) కూడా వెలువడ్డాయి. యాత్రికుల సంఖ్య అకస్మాత్తుగా విపరీతంగా పెరగడం, తనిఖీ కేంద్రాల వద్ద వాహనాల బారులు ఎక్కువ కావడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రయాణికులకు హెచ్చరిక

ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలనుకునే భక్తులు,  వాహనదారులు పరిస్థితిని గమనించి, తమ ప్రయాణాన్ని తదనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అదనపు సమయాన్ని కేటాయించుకుని ప్రయాణించడం మంచిదని సూచించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?
photo 2

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 3

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Sensational Comments On Nara Lokesh Redbook 1
Video_icon

లోకేష్ కు బుర్ర పనిచేయడం లేదు..! మిథున్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
YSRCP Mayor Candidate Bandi Deepthi Approach High Court 2
Video_icon

బాబుకు హైకోర్టు షాక్.. బండి దీప్తి సంచలన కామెంట్స్
Kadapa YSRCP Leaders Mass Warning To MLA Madhavi Reddy Husband 3
Video_icon

ఎమ్మెల్యే మాధవిరెడ్డి భర్త ఛాలెంజ్.. ఇచ్చిపడేసిన కడప YSRCP నేతలు
Kethireddy Venkatarami Reddy Strong Warning On Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

ఈ రోజు కరకట్టలో కూర్చొని ముసిముసి నవ్వులు నవ్వొచ్చు.. రేపు అనేది మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాం
YSRCP Leaders Serious On SEC In AP 5
Video_icon

మా కార్యకర్తలను చంపడానికా ఈ ఎలక్షన్ లు పెట్టారు.. SECని నిలదీసిన YSRCP నేతలు

Advertisement
 