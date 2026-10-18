శబరిమలలో భారీ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

తిరువనంతపురం: శబరిమలో యాత్రికుల రద్దీ కారణంగా ప్రముఖ ప్రయాణ మార్గాల్లో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఎరుమేలి నుండి నిలక్కల్ వరకు సుమారు 7 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులు తీరి నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం. అలాగే కుమ్మిళి నుండి నిలక్కల్ వరకు కూడా విపరీతమైన రద్దీ కారణంగా భారీ ట్రాఫిక్ ఉన్నట్లు అధికారులు నివేదించారు. యాత్రికలు ట్రాఫిక్ రద్దీ దృష్ట్యా తగిన విధంగా ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు.
ఎప్పుడు, ఎలా జరిగింది?
ఈ భారీ ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఈ రోజు (ఆదివారం) తెల్లవారుజామున 3:16 గంటల ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు (విజువల్స్) కూడా వెలువడ్డాయి. యాత్రికుల సంఖ్య అకస్మాత్తుగా విపరీతంగా పెరగడం, తనిఖీ కేంద్రాల వద్ద వాహనాల బారులు ఎక్కువ కావడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రయాణికులకు హెచ్చరిక
ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలనుకునే భక్తులు, వాహనదారులు పరిస్థితిని గమనించి, తమ ప్రయాణాన్ని తదనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అదనపు సమయాన్ని కేటాయించుకుని ప్రయాణించడం మంచిదని సూచించారు.