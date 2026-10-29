మమతా బెనర్జీకి షాక్‌.. మాజీ మంత్రి అరెస్ట్

కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేత ఇంద్రనీల్ సేన్ను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దుర్గాపూజా ప్రివ్యూ షోలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ పాస్ల విక్రయాల వ్యవహారంలో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ అక్రమ ఆరోపణల కేసులో రూ.50–60 కోట్ల మేర అవినీతి జరిగినట్లు సమాచారం.
బుధవారం మధ్యాహ్నం సాల్ట్లేక్లోని సీజీఓ కాంప్లెక్స్లో ఉన్న ఈడీ కార్యాలయంలో అధికారులు సేన్ను కనీసం నాలుగు గంటలపాటు విచారించారు. అనంతరం కోల్కతా పోలీసుల డిటెక్టివ్ విభాగం అధికారులు ఆయనను నగర పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయమైన లాల్బజార్కు తరలించి విచారణ కొనసాగించారు. అనంతరం అరెస్ట్ చేసినట్లు సమాచారం.
మాస్ఆర్ట్ సొసైటీ (MassArt Society) అనే సంస్థ కార్యకలాపాల్లో ఆర్థిక అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై ఈడీ, కోల్కతా పోలీసులు వేర్వేరుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ సంస్థతో ఇంద్రనీల్ సేన్, ఆయన భార్య మధుచ్ఛంద సేన్కు సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈడీ ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం, ఈ వ్యవహారంలో సుమారు రూ.50 కోట్ల నుంచి రూ.60 కోట్ల వరకు అక్రమాలు జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, ఈ మొత్తం దర్యాప్తు సంస్థ ప్రాథమిక అంచనా మాత్రమేనని, ఆరోపణలు ఇంకా విచారణలో ఉన్నాయని గమనించాలి.
దుర్గాపూజా ప్రత్యేక పాస్ల విక్రయాలపై కేసు
2021లో దుర్గాపూజాకు యునెస్కో (UNESCO) అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించిన తర్వాత మాస్ఆర్ట్ సొసైటీ ఏర్పాటైనట్లు పీటీఐ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. 2022 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో దుర్గాపూజా వేడుకలకు ప్రత్యేక ప్రవేశం కల్పిస్తామంటూ ప్రజలకు పాస్లు విక్రయించి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసినట్లు సంస్థపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, తమ సంస్థకు యునెస్కో స్పాన్సర్షిప్ లేదా ప్రత్యక్ష గుర్తింపు ఉన్నట్లు ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించారని ఫిర్యాదుదారుడు ఆరోపించారు. అయితే, యునెస్కోతో ఎలాంటి వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరలేదని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.వసూలు చేసిన డబ్బును వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించినట్లు కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఆరోపణలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
జూన్లో కేసు నమోదు
ఈ వ్యవహారంపై జయదీప్ ముఖర్జీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కోల్కతాలోని బౌబజార్ పోలీస్ స్టేషన్లో జూన్లో కేసు నమోదైంది. ఇంద్రనీల్ సేన్, ఆయన భార్య మధుచ్ఛందతో పాటు మాస్ఆర్ట్ సొసైటీకి చెందిన మరికొందరిని కేసులో నిందితులుగా చేర్చారు. అనంతరం ఈడీ కూడా ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
మాస్ఆర్ట్ సొసైటీలో మధుచ్ఛంద సేన్ అధ్యక్షురాలిగా, ధ్రుబజ్యోతి బోస్ కార్యదర్శిగా, సయంతన్ మిత్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా, రంజన్ ఛటర్జీ కోశాధికారిగా ఉన్నట్లు ఈడీ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ కథనం పేర్కొంది.
ఈ కేసులో అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ ఇంద్రనీల్ సేన్ గతంలో కలకత్తా హైకోర్టును ఆశ్రయించినప్పటికీ, ఆయన పిటిషన్ను కోర్టు తిరస్కరించింది. ఆ ఉత్తర్వును సవాలు చేస్తూ ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
సువేందు ఆరోపణలు
ఇంద్రనీల్ సేన్ అరెస్ట్ నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి రాజకీయ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో సేన్ ఒక్కరే లేరని, మమతా బెనర్జీకి కూడా ఈ వ్యవహారం గురించి తెలిసి ఉండవచ్చని ఆయన ఆరోపించారు. “ఇంద్రనీల్, మమతా ఒకే కారులో ప్రయాణిస్తూ పాటలు పాడేవారు” అని వ్యాఖ్యానించిన అధికారి, ఈ కేసులో మరికొందరి పేర్లు కూడా వెలుగులోకి రావచ్చని అన్నారు.
ప్రస్తుతం దుర్గాపూజా ప్రివ్యూ షోలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ పాస్ల విక్రయాల ద్వారా వసూలైన డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్లింది? ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఎవరెవరి పాత్ర ఉంది? యునెస్కోతో సంబంధాలున్నట్లు ప్రచారం చేయడంలో వాస్తవాలేమిటి? అనే అంశాలపై ఈడీ, కోల్కతా పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
ఇదీ చదవండి: 22 మంది భారతీయులు మృతి