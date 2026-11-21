ఖరగ్పూర్: దేశంలోనే తొలి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ) అయిన ఖరగ్పూర్ ఐఐటీ స్థాపించి 75 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శనివారం ప్రత్యేక స్మారక నాణేన్ని ఆవిష్కరించారు. సంస్థ ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
1951లో ఏర్పాటైన ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ దేశంలో సాంకేతిక విద్య, పరిశోధన, ఆవిష్కరణల అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా 'వికసిత్ భారత్ కోసం 75 గొంతుకలు' కార్యక్రమంలో భాగంగా 75 మంది విద్యార్థులతో మోదీ ముచ్చటించారు. సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన వైద్య సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, మారుమూల ప్రాంతాలకు వైద్య సేవలు అందించే పరిష్కారాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ ‘ఒకప్పుడు స్వయం పాలన కోసం ఆకాంక్షించిన ఈ నేల.. ఇప్పుడు స్వయం సమృద్ధి సాధించాలనే సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని’ అన్నారు. స్వాతంత్య్రం కోసం కలలు కన్న ప్రాంతం.. ఇప్పుడు దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే అవకాశాలకు వేదికగా మారిందని పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి చెందిన భారత్ నిర్మాణానికి ఇదే ప్రధాన ప్రేరణ అని తెలిపారు. ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ తన 75 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో ఎన్నో మైలురాళ్లను అధిగమించిందని మోదీ అన్నారు. ఈ ఏడున్నర దశాబ్దాల్లో భారత్ ఎడ్లబండ్ల నుంచి బుల్లెట్ రైళ్ల వరకు, ఉత్తరాల నుంచి సోషల్ మీడియా సందేశాల వరకు ఎంతో అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పారు. దేశంలో తొలి ఐఐటీగా ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ ఈ మార్పుల్లో కీలక పాత్ర పోషించిందని పేర్కొన్నారు.
బెంగాల్ గడ్డ ఎన్నో ఆలోచనలకు, జాతీయ ఉద్యమాలకు పుట్టినిల్లుగా నిలిచిందని ప్రధాని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం ఐఐటీ ఉన్న ప్రాంతంలో గతంలో స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల నిర్బంధ శిబిరం ఉండేదని తెలిపారు. అక్కడ బంధీలుగా ఉన్న స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు రోజంతా దేశం గురించి ఎలాంటి ఆలోచనలు చేసి ఉంటారో ఊహించుకోవాలని అన్నారు. వారి జీవితాలు, ఆలోచనలు, పోరాట స్ఫూర్తి ఇప్పటికీ ఈ ప్రాంతంలో ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ ప్రారంభమైన సమయంలో భారత్కు పారిశ్రామిక, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం ఇంజినీర్లు అవసరమయ్యారని మోదీ చెప్పారు. దేశ శాస్త్ర, సాంకేతిక సామర్థ్యాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ సంస్థ విద్యార్థులు అంతరిక్ష, అణుశక్తి కార్యక్రమాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారని వివరించారు. ఆ తర్వాత సమాచార సాంకేతిక రంగం అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చిన అవకాశాలను ఇక్కడి యువత అందిపుచ్చుకున్నారని తెలిపారు. దేశ సాఫ్ట్వేర్ పరిశ్రమను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా ప్రపంచంలోని ప్రముఖ కంపెనీలకు నాయకత్వం వహించే స్థాయికి ఎదిగారని చెప్పారు. ప్రతి కాలంలోనూ దేశ నిర్మాణంలో తన బాధ్యతను ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించిందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.