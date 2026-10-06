మీ దగ్గర 50 పైసల నాణేలున్నాయా?.. వెంటనే ఇలా చేయండి!

న్యూఢిల్లీ: ఒకప్పుడు కనిపించిన 50 పైసల నాణేలు ఇప్పుడు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో చాలామంది ఇళ్లలోని పాత కిడ్డీ బ్యాంకులు, అల్మారాలు, డబ్బాల్లో దొరికే 50 పైసల నాణేలు ఇక చెల్లవని భావిస్తున్నారు. అయితే అలా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. 50 పైసల నాణేలు ఇప్పటికీ చట్టబద్ధమైన చెల్లుబాటు కలిగినవేనని చెబుతున్నారు.
ఆర్బీఐ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన 50 పైసలు, రూ.1, రూ.2, రూ.5, రూ.10, రూ.20 విలువ కలిగిన వివిధ డిజైన్లు, పరిమాణాల్లోని నాణేలు ఇప్పటికీ చట్టబద్ధమైన కరెన్సీగా ఉన్నాయి. అయితే 25 పైసలు, అంతకంటే తక్కువ విలువ కలిగిన నాణేలు 2011 జూన్ 30 నుంచి చట్టబద్ధమైన చెల్లుబాటును కోల్పోయాయి. అంటే మీ వద్ద ఉన్న 50 పైసల నాణేలు ఇంకా విలువ కోల్పోలేదు. అయితే 50 పైసల నాణేల వినియోగానికి ఒక పరిమితి ఉంది. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం ఒక లావాదేవీలో గరిష్ఠంగా రూ.10 వరకు చెల్లింపునకు 50 పైసల నాణేలు చట్టబద్ధమైన చెల్లుబాటు కలిగి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మీ వద్ద 50 పైసల నాణేలు 20 ఉంటే వాటి మొత్తం విలువ రూ.10 అవుతుంది. ఈ పరిమితిలో వాటిని చెల్లింపుగా ఉపయోగించవచ్చు. అయితే రూ.10కు మించి నాణేలను స్వీకరించాల్సిందిగా ఎవరినీ బలవంతం చేయకూడదు.
ప్రస్తుతం 50 పైసల నాణేలు సాధారణ చలామణిలో పెద్దగా కనిపించకపోవడంతో కొందరు దుకాణదారులు వాటిని తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపకపోవచ్చు. అయితే నాణెం చట్టబద్ధమైన చెల్లుబాటు కలిగి ఉండటం, దాని సాధారణ వినియోగం తగ్గిపోవడం రెండు వేర్వేరు విషయాలు. 50 పైసల నాణెం చట్టబద్ధమైన కరెన్సీగా కొనసాగుతోంది. మీ దగ్గర పెద్ద సంఖ్యలో 50 పైసల నాణేలు ఉంటే వాటిని బ్యాంకులో జమ చేయవచ్చు. ఆర్బీఐ ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం అన్ని బ్యాంకు శాఖలు నాణేలను స్వీకరించి, లావాదేవీలు లేదా మార్పిడి కోసం సదుపాయం కల్పించాలి. చిన్న విలువ కలిగిన నోట్లు లేదా నాణేలను స్వీకరించేందుకు బ్యాంకు శాఖలు నిరాకరించకూడదని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది.
నాణేలను బ్యాంకులో జమ చేయడానికి ఆర్బీఐ ఎలాంటి గరిష్ఠ పరిమితిని నిర్ణయించలేదు. అందువల్ల ఇంట్లో పాతగా దాచుకున్న 50 పైసల నాణేలు ఉంటే వాటిని పనికిరావని భావించి పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వాటిని బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయడం లేదా బ్యాంకు ద్వారా ఇతర నాణేలు, కరెన్సీతో మార్పిడి చేసుకోవడం చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే 50 పైసల నాణెం విలువ ఇప్పటికీ 50 పైసలే. పాత నాణెం కావడం వల్ల అది ఆటోమేటిక్గా అరుదైన కలెక్షన్ నాణెంగా మారదు. సాధారణ 50 పైసల నాణెం చట్టబద్ధమైన కరెన్సీగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్లో ఇలాంటి నాణేలు ఉంటే వాటి విలువ పోయిందని భావించకుండా బ్యాంకులో జమ చేసుకోవచ్చు.
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