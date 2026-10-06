కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లో నేడు (అక్టోబర్ 6) నందిగ్రామ్, రేజీనగర్ అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారీ విజయంతో అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీకి ఇవి తొలి కీలక పరీక్షగా మారాయి. మరోవైపు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) తన స్థానిక రాజకీయ బలాన్ని తిరిగి నిరూపించుకోవాలని చూస్తోంది. ప్రతిపక్ష ఓట్లు పలు పార్టీల మధ్య చీలిపోవడం ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఫలితాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. నందిగ్రామ్లో బీజేపీ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికారి సుమారు 1.27 లక్షల ఓట్లు సాధించి, టీఎంసీ అభ్యర్థి పవిత్ర కర్కు వచ్చిన దాదాపు 1.17 లక్షల ఓట్లపై విజయం సాధించారు. ఈసారి బీజేపీ చంద్రనాథ్ రథ్ తల్లి హసిరాణి రథ్ను అభ్యర్థిగా నిలిపింది.
కాంగ్రెస్కు మద్దతుగా మారిన టీఎంసీ
నందిగ్రామ్లో ప్రతిపక్షాల సమీకరణలు ఈసారి మారిపోయాయి. మమతా బెనర్జీ వర్గం తొలుత సంచిత ప్రధాన్ (డే)ను బరిలోకి దించింది. అయితే ఆమె ముఖ్యమంత్రి అధికారితో భేటీ అనంతరం పోటీ నుంచి తప్పుకున్నారు. దీంతో ఆ వర్గం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మిలన్ ప్రధాన్కు మద్దతు ప్రకటించింది. అయితే 17 ఏళ్ల నాటి నందిగ్రామ్ భూసేకరణ ఉద్యమానికి సంబంధించిన కేసులో మిలన్ ప్రధాన్ అరెస్టు కావడం ప్రచారంలో కీలక అంశంగా మారింది. అనంతరం కలకత్తా హైకోర్టు ఆయనకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
నందిగ్రామ్లో ఓట్ల చీలిక కీలకం
కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి టీఎంసీ వర్గం మద్దతు ఇవ్వడంతో బీజేపీ వ్యతిరేక ఓట్లకు కొత్త సమీకరణ ఏర్పడింది. మరోవైపు డెమోక్రటిక్ టీఎంసీ అభ్యర్థి ఎతెషాముల్ హక్, సీపీఐ అభ్యర్థి శాంతి గోపాల్ గిరి, జాతీయ ఉన్నయన్ పార్టీకి చెందిన ఎస్కే హసిబుల్, ఆల్ ఇండియా సెక్యులర్ ఫ్రంట్కు చెందిన అలీ మహ్మద్ సాబే మీరాజ్ ఖాన్ తదితరులు పోటీలో ఉన్నారు. 2021లో నందిగ్రామ్లో సువేందు అధికారి, మమతా బెనర్జీపై కేవలం 1,956 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. దీంతో ఈసారి కూడా ప్రతి ఓటు కీలకంగా మారింది.
రేజీనగర్లో మరో రకమైన పోరు
రేజీనగర్లో పరిస్థితి నందిగ్రామ్కు భిన్నంగా ఉంది. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆమ్ జనతా ఉన్నయన్ పార్టీ (ఏజేయూపీ) వ్యవస్థాపకుడు హుమాయున్ కబీర్ సుమారు 1.23 లక్షల ఓట్లతో గెలిచారు. ఆయన నియోజకవర్గాన్ని ఖాళీ చేయడంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. బీజేపీ శంకరావ్ సర్కార్ను, మమతా వర్గం రబియుల్ ఆలమ్ చౌధురీని అభ్యర్థులుగా నిలిపాయి. సీపీఐకి చెందిన ఎండీ సయీద్, డెమోక్రటిక్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సఫీయుజ్జమాన్ షేక్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అబ్దుల్లాహిల్ కాఫీ కూడా పోటీలో ఉన్నారు.
ఎవరి ఓట్లు ఎటు వెళ్తాయన్నదే అసలు ప్రశ్న
రేజీనగర్లో రబియుల్ ఆలమ్ చౌధురీకి గత విజయాల కారణంగా స్థానికంగా బలమైన రాజకీయ పునాది ఉంది. ఆయన 2016లో దాదాపు 79,770 ఓట్లు, 2021లో సుమారు 1.18 లక్షల ఓట్లు సాధించి గెలిచారు. అయితే 2026లో హుమాయున్ కబీర్ సుమారు 1.23 లక్షల ఓట్లతో విజయం సాధించారు. ఆయన పార్టీ ఇప్పుడు ఉప ఎన్నికలో ఉండటంతోపాటు ఆయన కుమారుడు కూడా పోటీలో ఉండటం వల్ల గత ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఓట్లు ఎంతవరకు నిలుస్తాయన్నది కీలకం. బీజేపీ, టీఎంసీ, ఏజేయూపీకి చెందిన శక్తులు, కాంగ్రెస్, సీపీఐ, డెమోక్రటిక్ టీఎంసీ తదితరుల మధ్య ఓట్ల విభజన ఫలితాన్ని నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. నందిగ్రామ్లో 2026 విజయాన్ని కొనసాగించాలని బీజేపీ ఆశపడుతుండగా, మారిన ప్రతిపక్ష వ్యూహం ఆ పార్టీకి సవాల్గా మారింది. రేజీనగర్లో మాత్రం గత ఎన్నికల ఓట్ల బదిలీ, స్థానిక రాజకీయ బలం, బహుముఖ పోటీ కీలకం కానున్నాయి. రెండు స్థానాల్లో పోలింగ్ శాతం, మైనారిటీ ఓట్ల సమీకరణ, చిన్న పార్టీల ప్రభావం, స్వతంత్రుల పనితీరు తుది ఫలితాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశముంది.
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