శబరిమల 18 పవిత్ర మెట్లపై నిమిషానికి 75 మందికే అనుమతి

పతనంతిట్ట: మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా కాలంలో భక్తుల రాకపోకలు సజావుగా సాగేందుకు, శబరిమలలోని 18 పవిత్ర మెట్లను ప్రతి నిమిషానికి 75 మంది యాత్రికులను మాత్రమే ఎక్కడానికి అనుమతించాలని మంత్రి కె. మురళీధరన్ అన్నారు. లేకపోతే, క్యూ ఎట్టుమానూర్ వరకు విస్తరించవచ్చని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రస్తుత యాత్ర ముగిసిన వెంటనే, ఫిబ్రవరిలో వచ్చే యాత్రా కాలానికి సన్నాహాలు ప్రారంభిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. ఈ ఏడాది యాత్రకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వం పూర్తి చేసిందని ఆయన అన్నారు. సాధారణంగా ఆర్థిక మంత్రులు నిధుల కేటాయింపు విషయంలో కఠినంగా ఉంటారని భావించినప్పటికీ, శబరిమల అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి ఉదారంగా మద్దతు ఇచ్చారని ఆయన చెప్పారు.
చాలకాయం-పంప రహదారి పునరుద్ధరణ కేవలం ఒకటిన్నర నెలల్లోనే పూర్తయిందని ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రి పీకే బషీర్ అన్నారు. పని వేగాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, కృషి చేస్తే పనస చెట్లు కూడా తమ వేళ్ల నుండే ఫలాలను ఇస్తాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక ఆసక్తి వల్లే రూ. 553 కోట్ల శబరిమల అభివృద్ధి ప్యాకేజీకి ఆమోదం లభించిందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
65 రోజుల పాటు జరిగే మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా కాలం కోసం శబరిమల ఆలయం రేపు తెరుచుకుంటుంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు, తంత్రి కందరారు బ్రహ్మదాతన్ సమక్షంలో మేల్శాంతి ఈడీ ప్రసాద్ నంబూతిరి ఆలయాన్ని తెరిచి, శ్రీకోవిల్ లోపల దీపాన్ని వెలిగిస్తారు.
యాత్రికుల భద్రత, సౌకర్యాలను నిర్ధారించడానికి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు తుది ఏర్పాట్లను పూర్తి చేస్తున్నాయి. పంపా, సన్నిధానం వద్ద ఆరోగ్య సంరక్షణ, తాగునీరు, పారిశుధ్యం, రవాణాకు సంబంధించిన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
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