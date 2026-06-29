ఇక్కడ ఒక్క రోజు గడిస్తే.. బయట 2 వారాలు అవుతుందా?!

భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాల్లోకి వెళ్లడానికి టైమ్ మిషన్ను ఉపయోగించడం సినిమాల్లో చూశాం..! ఒక గ్రహంపై ఒక్క రోజు గడిపితే.. బయటి ప్రపంచానికి కొన్ని సంవత్సరాలవుతుందని ‘ఇంటర్స్టెల్లార్’ లాంటి సినిమాల్లో చూసి ఆశ్చర్యపోయాం..! అవన్నీ కేవలం సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలే అనుకున్నాం..! అయితే.. మన భూమి మీద కూడా నిజంగానే కాలం చాలా వేగంగా పరుగెత్తే వింత ప్రాంతాలు ఉన్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా? మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో.. బృందావనంలోని 'నిధివన్'లో ఇప్పటికీ ద్వాపరయుగం కొనసాగుతోందని భక్తులు విశ్వసిస్తారని చెప్పుకున్నాం.
అదేవిధంగా.. పవిత్ర కైలాస శిఖరంపై కాలం ఊహించని వేగంతో పరుగెడుతుందంటే మీరు నమ్ముతారా?అక్కడ కేవలం ఒక్కరోజు గడిపితే.. బయటి ప్రపంచానికి రెండు వారాలతో సమానమవుతుందని, అక్కడకు వెళ్లినవారి జుట్టు, గోళ్లు విపరీతమైన వేగంతో పెరుగుతాయని చెబుతుంటారు! సైన్స్కు కూడా అంతుచిక్కని, ప్రకృతి నియమాలకు విరుద్ధంగా సాగే ఆ కైలాస పర్వత కాల గమనం వెనుక ఉన్న రహస్యాలేంటో.. మరి కాసేపట్లో తెలుసుకుందాం