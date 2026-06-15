 కేరళ: 3,125 బస్సుల్లో ఉచిత సేవలు షురూ! | Kerala Launches Priyadarshini Scheme Free KSRTC Rides for Women | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేరళ: 3,125 బస్సుల్లో ఉచిత సేవలు షురూ!

Jun 15 2026 11:25 AM | Updated on Jun 15 2026 11:25 AM

Kerala Launches Priyadarshini Scheme Free KSRTC Rides for Women

తిరువనంతపురం: కేరళ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్లకు కేరళ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (కేఎస్‌ఆర్‌టీసీ)ద్వారా ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయాన్ని కల్పించే  ‘ప్రియదర్శిని’ పథకాన్ని సోమవారం ప్రారంభించింది. ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ తిరువనంతపురంలోని తంబానూర్ బస్ టెర్మినల్‌లో ఈ పథకాన్ని  ప్రారంభించి, మహిళా ప్రయాణికులకు సరికొత్త కానుకను అందించారు.

ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం
ఈ పథకం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం రాష్ట్ర రాజధానిలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ రిబ్బన్ కట్ చేసి, ఈ సేవలను ప్రజలకు అంకితం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఈ పథకాన్ని ప్రజల్లోకి మరింతగా తీసుకెళ్లేందుకు వీలుగా, కేరళవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కేఎస్‌ఆర్‌టీసీ డిపోల్లో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలను సైతం నిర్వహించారు.
 

గుర్తింపు కార్డులు అవసరం లేదు
ఈ పథకానికి సంబంధించి రవాణా సంస్థ  నిబంధనలను వెల్లడించింది. ఈ ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయాన్ని పొందడానికి మహిళలు లేదా ట్రాన్స్‌జెండర్లు ఎలాంటి గుర్తింపు కార్డులను చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే, ప్రయాణం ఉచితమే అయినప్పటికీ, ప్రయాణికుల సంఖ్య, రికార్డుల కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా ‘జీరో-ఫేర్’ టికెట్‌ను మాత్రం తీసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అలాగే, పథకం అధికారికంగా ప్రారంభమైన సమయం నుంచే ఈ మినహాయింపు వర్తిస్తుందని తెలిపారు.

3,125 బస్సుల్లో ఉచిత సేవలు
ప్రస్తుతానికి కేరళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నడుస్తున్న 3,125 కేఎస్‌ఆర్‌టీసీ సాధారణ బస్సుల్లో ఈ ఉచిత ప్రయాణాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మహిళలు ఈ బస్సులను సులభంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా, వీటికి ప్రత్యేకంగా ‘ప్రియదర్శిని’ అనే స్టిక్కర్లను కూడా అంటించారు. కేరళ ప్రభుత్వ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై మహిళా లోకం నుంచి హర్షం వ్యక్తమవుతుండగా, మరోవైపు ఈ పథకంపై రాజకీయంగా విమర్శలు వస్తున్నాయి. అలాగే ప్రైవేట్ బస్సుల యూనియన్ల నుంచి సమ్మె హెచ్చరికలు కూడా వస్తున్నాయి.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఓ..! సుకుమారి’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌లో ఐశ్వర్య రాజేష్ (ఫొటోలు)
photo 2

'అందరి చూపు అటువైపే' ఏముంది అక్కడ..(ఫొటోలు)
photo 3

ముంబై : 'ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్' 25 ఏళ్ల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

‘సింగ్-గీతం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

మహిళల జట్టు టి20 ప్రపంచకప్‌...పాకిస్తాన్‌పై భారత ఘనవిజయం (ఫొటోలు)

Video

View all
Folk Singer Balli Surender Special Interview 1
Video_icon

254 బల్లులు తిన్న.. పోతానేమో అనుకొని రాత్రంతా పడుకోలేదు
CM Chandrababu Big Conspiracy On New Pesnsions 2
Video_icon

బాబు మోసపూరిత ప్రకటనలు..! కొత్త పింఛన్లు గాలికేనా..?
Does The Students Academic Year Begin On Amavasya 3
Video_icon

అమావాస్యతో విద్యార్థుల సంవత్సరం ఆరంభమా..?
Analyst Ramnath Comments On TDP Social Media Trolls 4
Video_icon

మీరు చేసే పని.. జగన్ చేస్తే తట్టుకోగలరా..
Director Buchi Babu Sana Opens Up About His 2 Film With Ram Charan 5
Video_icon

రామ్ చరణ్ తో మరో మూవీ..?
Advertisement
 