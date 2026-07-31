 యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు.. రాష్ట్రపతి ఆమోదం | India President Droupadi Murmu approved anti paper leak Bill | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Anti paper Leak Bill: రాష్ట్రపతి ఆమోదం.. చట్టంగా యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు

Jul 31 2026 11:57 PM | Updated on Aug 1 2026 12:05 AM

India President Droupadi Murmu approved anti paper leak Bill

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన యాంటి పేపర్ లీక్‌ బిల్లు చట్టంగా మారింది. పార్లమెంట్‌ ఉభయ సభల్లోనూ పాస్ అయిన ఈ బిల్లుకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో యాంటి పేపర్ లీక్ చట్టంగా మారింది. తాజాగా రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ విడుదల చేసింది.

ఇటీవల దేశంలో ‘నీట్‌’ (NEET) వంటి ప్రధాన పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీల నేపథ్యంలో పరీక్షా వ్యవస్థపై ప్రజల్లో, విద్యార్థుల్లో నమ్మకాన్ని పెంచేందుకు కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఈ బిల్లును పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలు, మోసపూరిత చర్యలకు పాల్పడే దోషులకు కనీసం 5 ఏళ్ల నుంచి గరిష్టంగా 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధిస్తారు.రూ. 10 కోట్ల వరకు జరిమానా: వ్యవస్థీకృత నేరాలకు పాల్పడే అక్రమార్కులకు రూ. 10 కోట్ల వరకు భారీ జరిమానా విధించేలా నిబంధనలు చేర్చారు. అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు రుజువైతే సదరు నిందితులు లేదా సంస్థల ఆస్తులను జప్తు చేసే అధికారం కూడా ఈ బిల్లు కల్పిస్తుంది.పరీక్షలు నిర్వహించే ఏజెన్సీలు తప్పు చేస్తే రూ.5 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించడంతో పాటు, ఆయా సంస్థలను 8 ఏళ్ల పాటు బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో పెడతారు.

పేపర్ లీక్ కేసులను వేగంగా తేల్చడానికి ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తారు. కేసు దర్యాప్తును 2 నెలల్లోగా (60 రోజులు) పూర్తి చేయాలి. చార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసిన 3 నెలల లోపే కోర్టులు తీర్పును వెలువరించాల్సి ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా జరిగే ఇటువంటి పరీక్షల మోసాలను విచారించడానికి కేంద్రం ఒక ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్‌ను రంగంలోకి దించుతుంది. ఈ చట్టం దేశంలోని అన్ని ప్రధాన కేంద్ర నియామక, ప్రవేశ పరీక్షలకు వర్తిస్తుంది. 

ఈ కొత్త బిల్లులో దాదాపు 15 రకాల చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలను నేరాలుగా గుర్తించారు.క్వశ్చన్ పేపర్లు లేదా ఆన్సర్ కీ లీక్ చేయడం.ఓఎంఆర్ షీట్లను ట్యాంపరింగ్ చేయడం.నకిలీ అడ్మిట్ కార్డులు సృష్టించడం లేదా ఫేక్ వెబ్‌సైట్లు నడపడం.ఒకరి బదులు మరొకరు పరీక్ష రాయడం  కంప్యూటర్ నెట్‌వర్క్‌లను హ్యాక్ చేయడం వంటి అంశాలునన్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చుక్కల డ్రస్‌లో చక్కనమ్మ (ఫొటోలు)
photo 2

భర్తతో 'జబర్దస్త్' ఫైమా.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

బోల్డ్ లుక్స్‌లో బిగ్ బాస్ ప్రియాంక (ఫొటోలు)
photo 4

మ్యాచింగ్ డ్రస్సుల్లో ముచ్చటైన సినీ జంట (ఫొటోలు)
photo 5

చిన్న పిల్లలా వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Great Visionary About Bhogapuram Airport 1
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ నిర్మాణంపై జగన్ మాస్టర్ ప్లాన్
Rashmika Mandanna Sustains Severe Injuries During Movie Shoot 2
Video_icon

షూటింగ్‌లో రష్మికకు గాయాలు.. అభిమానుల్లో ఆందోళన
Perni Nani Strong Counter to Nara Lokesh Challenge 3
Video_icon

దమ్ముంటే మీ బాబుతో రాజీనామా చేపించు లోకేష్ ని ఉతికారేసిన పేర్ని నాని
AP Draft Voter List Released 2026 4
Video_icon

ఏపీ SIR ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల
Peddi Sudarshan Reddy Shobha Yatra 5
Video_icon

అశ్రునయనాల మధ్య కొనసాగుతున్న పెద్ది అంతిమయాత్ర
Advertisement
 