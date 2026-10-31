 ఏపీ, టీజీ సహా 13 రాష్ట్రాలకు వర్షసూచన.. అటు ఎల్‌నినో కలవరం! | IMD Says Rain across central eastern southern India | Sakshi
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ఏపీ, టీజీ సహా 13 రాష్ట్రాలకు వర్షసూచన.. అటు ఎల్‌నినో కలవరం!

Oct 31 2026 11:51 AM | Updated on Oct 31 2026 12:01 PM

IMD Says Rain across central eastern southern India

ఓవైపు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం బలపడుతూ వాయుగుండంగా మారుతోంది. మరోవైపు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తుపాను ప్రభావం కొనసాగుతోంది. దీంతో వచ్చే రెండు, మూడు రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణం మారనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణ సహా సుమారు 13 రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అంచనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇదే సమయంలో మరో ఆందోళనకర పరిణామం తెరపైకి వచ్చింది. పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలో ఎల్‌నినో ప్రభావం బలపడుతుండటంతో రానున్న నెలల్లో భారత్‌లో వర్షపాతంపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందన్న చర్చ మొదలైంది.

భారత వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం.. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం అక్టోబర్‌ 31 నాటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. అనంతరం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తీరం వైపు చేరనుంది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కోస్తా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలోనూ అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ, మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చని అధికారులు అంచనా వేశారు. వీటితో పాటు ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, జార్ఖండ్‌, బీహార్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌, పశ్చిమ బెంగాల్‌, సిక్కిం, ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రాల్లోనూ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడులోనూ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవుల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

ఎల్‌నినోతో భారత్‌కు ముప్పు?
ఇదిలా ఉంటే.. ఎల్‌నినో ప్రభావం బలపడుతుండటం భారత్‌కు ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారుతోంది. ఎల్‌నినో అంటే పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలోని భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పెరగడం. ఈ మార్పు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గాలుల దిశ, వాతావరణ పరిస్థితులు, వర్షపాతంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా భారత్‌లో రుతుపవనాలపై ఎల్‌నినో ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినప్పుడు భారత ఉపఖండంలో వర్షపాతం తగ్గే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ఫలితంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాభావం, వ్యవసాయానికి నీటి కొరత, జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గడం వంటి సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుంది. అయితే ఎల్‌నినో ఏర్పడిందంటే దేశమంతా కచ్చితంగా కరువు వస్తుందని అర్థం కాదు. దాని ప్రభావం ప్రాంతాన్ని బట్టి, ఇతర సముద్ర వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంటుంది.

ఈశాన్య రుతుపవనాలపై ప్రభావం.. 
అమెరికా వాతావరణ సంస్థ NOAA అక్టోబర్‌ 8న విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం.. ఎల్‌నినో పరిస్థితులు వేగంగా బలపడుతున్నాయి. 2027 జనవరి–మార్చి మధ్య కూడా బలమైన లేదా అత్యంత బలమైన ఎల్‌నినో కొనసాగేందుకు 83 శాతానికి పైగా అవకాశాలున్నాయని అంచనా వేసింది. మరోవైపు ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WMO) అక్టోబర్‌ 14న విడుదల చేసిన దక్షిణాసియా శీతాకాల వాతావరణ అంచనాల్లో.. అక్టోబర్‌ నుంచి డిసెంబర్‌ వరకు భారత్‌లోని చాలా ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ఈశాన్య రుతుపవనాలపై ఆధారపడే దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఈ ప్రభావం చూపనుంది.

ఈశాన్య రుతుపవనాల వల్ల ప్రధానంగా తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, దక్షిణ కర్ణాటక, కేరళ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయి. వీటిలో తమిళనాడుకు ఈ రుతుపవనాలు అత్యంత కీలకం. ఆ రాష్ట్రంలోని తీర ప్రాంతాల్లో వార్షిక వర్షపాతంలో దాదాపు 60 శాతం వరకు ఈ సీజన్‌లోనే నమోదవుతుంది. అయితే దక్షిణాది అంతటా ఒకే స్థాయిలో వర్షాలు కురవవు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ, మరికొన్ని చోట్ల తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. 

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