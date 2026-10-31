బాల రాక్షసులకు బతుకు పాఠాలు నేర్పేదెవరు?

బడి అంటే అక్షరాలు దిద్దించే సరస్వతీ నిలయం.. చిన్నారుల ముద్దుముద్దు మాటలతో, ఆటపాటలతో విరిసే పవిత్ర ప్రదేశం. కానీ, నేడు అదే పాఠశాల గదులు రక్తసిక్తమవుతున్నాయి. అభం శుభం తెలియని పసికూనలపై సహచర విద్యార్థులే కిరాతక దాడులకు తెగబడుతుండటం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది. హరియాణాలోని పంచకులలో తాజాగా వెలుగుచూసిన సంఘటన విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాలను, బాలల మానసిక వికాసంలో వస్తున్న ప్రమాదకర మార్పులను ఎత్తిచూపుతుంది.
నివ్వెరపరిచే నిజాలు!
హరియాణాలోని పంచకుల సెక్టార్-20లో ఉన్న సంస్కృతి మోడల్ స్కూల్లో తాజాగా చోటుచేసుకున్న ఘటన తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. కేజీ చదువుతున్న ఒక చిన్నారిపై, అదే పాఠశాలలో మూడో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలుడు ఇటుక రాళ్లతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. బాలుడు విసిరిన దెబ్బలకు ఆ పసిపాప తీవ్ర రక్తగాయాలతో స్పృహ కోల్పోవడంతో వెంటనే చండీగఢ్లోని పీజీఐ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా బయటకు రావడంతో తీవ్ర కలకలం రేగింది.
ఆంధ్రప్రదేశలోని అనంతపురం జిల్లాలో ఓ ఉన్మాది పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని గొంతు కోసిన ఉదంతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. ఈ రెండు ఘటనలు కేవలం విద్యార్థుల మధ్య జరిగిన గొడవలు మాత్రమే కావు.. సమాజంలో, పిల్లల మనస్తత్వాల్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న తీవ్రమైన విపరీత మానసిక ధోరణికి సజీవ సాక్ష్యాలు.
పంచకుల ఘటనలో క్లాస్రూమ్ల్లో విద్యార్థుల భద్రతకు కనీస పూచీకత్తు లేకపోవడం, పాఠశాలల పర్యవేక్షణ లోపించడం పట్ల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం అవుతుంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నప్పటికీ జరిగిన నష్టాన్ని, చిన్నారి అనుభవించిన నరకాన్ని పూడ్చడం సాధ్యమా?
చిన్నారుల్లో ఈ మనస్తత్వానికి కారణాలేంటి?
చిన్న వయసులోనే పిల్లలు ఇంత క్రూరంగా ప్రవర్తించడానికి బహుళ కారణాలు ఉన్నాయని విద్యావేత్తలు, మానసిక విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
డిజిటల్ హింస: ఆధునిక యుగంలో పిల్లల చేతుల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు చేరాయి. రక్తపాతం, హత్యలు, దాడులు ఉండే ఉద్వేగభరితమైన ఆన్లైన్ వీడియో గేమ్స్, సోషల్ మీడియా రీల్స్, ఇటీవల వస్తున్న కొన్ని సినిమాలు పిల్లలను హింస పట్ల ఆసక్తి కలిగించేలా చేస్తున్నాయి.
పెంపకంలో లోపాలు: ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు, గృహహింస లేదా పిల్లలను విపరీతంగా కొట్టడం/అరిచే వాతావరణం ఉన్నప్పుడు పిల్లలు కూడా ఆ ప్రవర్తననే అనుకరిస్తారు.
ఆవేశాన్ని నియంత్రించుకోలేకపోవడం: కోపం, నిరాశ, లేదా భయం కలిగినప్పుడు దాన్ని ఎలా వ్యక్తపరచాలో తెలియక అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన భౌతిక దాడులకు తెగబడతారు.
మానసిక ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ లేకపోవడం: పాఠశాలలు నిత్యం వారి మార్కులపైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంటాయి. విద్యార్థులు అనుభవిస్తున్న ఒత్తిడిని, మానసిక సమస్యలను గుర్తించే కౌన్సెలర్లు ఎక్కువ శాతం పాఠశాలల్లో లేకపోవడం పెద్ద లోపం.
🚨 Horrifying incident from Panchkula, Haryana! An 8-year-old boy brutally attacked a 6-year-old girl inside their classroom. He grabbed her by the hair, smashed her head against a desk, kicked her on the floor and repeatedly hit her with a brick. 💔 The little girl is seriously injured and undergoing treatment at PGIMER, Chandigarh. Both are school students. Just imagine the brutality inside a classroom. How did a brick become a weapon in a place where children are supposed to feel safe? The police are investigating. The school administration must answer for this shocking incident. https://t.co/fBGBU6I8pt
— Samridhi (@samridhi_i) October 31, 2026
మార్పు ఎక్కడ రావాలి? మార్గాలు ఏమిటి?
ఈ విపరీత ధోరణికి అడ్డుకట్ట వేయాలంటే కేవలం పోలీసు కేసులతో సరిపోదు. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు, బడిలో ఉపాధ్యాయులు ఉమ్మడిగా బాధ్యత తీసుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ప్రతిరోజూ కొద్దిసేపైనా సమయం కేటాయించి మాట్లాడాలి. వాటి మాట తీరును పరిశీలించాలి. పాఠశాలలో వారి అనుభవాలు, వారి స్నేహితుల గురించి అడిగి తెలుసుకోవాలి. పిల్లలకు ఇచ్చే మొబైల్ ఫోన్లు, చూసే కంటెంట్, ఆడే గేమ్లపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉండాలి. హింసాత్మక గేమ్లకు దూరంగా ఉంచాలి. ఇంట్లో గొడవలు లేకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందించాలి. కోపాన్ని ఆయుధంగా కాకుండా సానుభూతితో ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో పిల్లలకు స్వయంగా చూపించాలి.
ఉపాధ్యాయులు, యాజమాన్యాల బాధ్యత
తరగతి గదులు, మైదానాలు ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉండకుండా ఉపాధ్యాయులు లేదా ఆయా సిబ్బంది నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంచాలి. సీసీటీవీల వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలి. ప్రతి పాఠశాలలో అర్హత కలిగిన చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ను లేదా కౌన్సెలర్ను నియమించాలి. ప్రవర్తనలో ఆకస్మిక మార్పులు, తీవ్ర కోపం చూపే విద్యార్థులను గుర్తించి ముందస్తు కౌన్సిలింగ్ అందించాలి. కేవలం మార్కులు, ర్యాంకుల వెంటే కాకుండా సానుభూతి, ఇతరులను గౌరవించడం, తోటివారి పట్ల దయ కలిగి ఉండటం వంటి మానవీయ విలువలను పాఠ్యాంశాల్లో భాగం చేయాలి.
పిల్లలు కడిగిన ముత్యాల్లాంటివారు. వారు ఏది ఎక్కువగా చూస్తున్నారో అదే, అలాగే చేయాలనుకుంటారు. వారిలో విపరీత ధోరణులు వస్తుండడం సమాజం, కుటుంబం, విద్యా వ్యవస్థల వైఫల్యమే. ఇలాంటి ఘటనలు మనకో తీవ్రమైన హెచ్చరిక. ఇప్పటికైనా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వం పునరాలోచించి.. బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించకపోతే రేపటి పౌరుల భవిష్యత్తు మరింత అంధకారంలోకి వెళ్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఇదీ చదవండి: ఈరోజు భారీగా తగ్గిన తులం బంగారం ధర.. ఎంతంటే..