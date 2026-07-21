 వైన్స్‌ షాపులో ఐదు గంటల హైడ్రామా! ప్రాణాలకు తెగించి.. | Heart-Stopping Moment: Leopard Trapped Inside Wine Shop in 5-Hour Rescue Drama | Sakshi
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వైన్స్‌ షాపులో ఐదు గంటల హైడ్రామా! ప్రాణాలకు తెగించి..

Jul 21 2026 10:40 AM | Updated on Jul 21 2026 10:44 AM

Heart-Stopping Moment: Leopard Trapped Inside Wine Shop in 5-Hour Rescue Drama

ఉదయం వేళ.. అంతా సాధారణంగానే సాగుతోంది. షాప్‌లో పనులు చేసుకుంటున్న సిబ్బందికి కాసేపట్లో ఎదురుకాబోయే ప్రమాదం గురించి అసలు ఊహే లేదు. ఇంతలో ఒక్కసారిగా.. ఆకోశ్రంతో ఉన్న ఓ చిరుత అక్కడికి దూసుకొచ్చింది. క్షణాల్లోనే ప్రశాంతంగా ఉన్న ప్రదేశం భయానకంగా మారిపోయింది. ఎదురుగా క్రూర మృగం.. తప్పించుకునే అవకాశం దాదాపు లేదు. అప్పటికే చిరుత దాడిలో గాయపడిన ఓ వ్యక్తి పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది. అయితే.. 

ఆ సమయంలో ఓ సేల్స్‌మెన్‌ చూపించిన ధైర్యం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రాణాలకు తెగించి తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయంతో అతడు పెద్ద ప్రమాదాన్ని తప్పించాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

ఈ ఘటన రాజస్థాన్‌లోని టోంక్‌ జిల్లా టోడారాయ్‌సింగ్‌ పట్టణంలో సోమవారం (జూలై 20) ఉదయం చోటుచేసుకుంది. ఉదయం సుమారు 8.45 గంటల సమయంలో స్థానిక ప్రాంతంలోని పొదల్లో చిరుత దాక్కుని ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అటవీ వాలంటీర్‌ రాకేష్‌ దాన్ని గుర్తించి దగ్గరకు వెళ్లాడు. చిరుతను అదుపులోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుండగానే.. అది ఒక్కసారిగా అతడిపై దాడి చేసింది. చిరుత దాడితో స్థానికులు అప్రమత్తమయ్యారు. అయితే అప్పటికే ఆ జంతువు అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని సమీపంలోని ఓ లిక్కర్‌ షాప్‌ వైపు పరుగులు తీసింది.

చిరుత ఒక్కసారిగా షాప్‌లోకి దూసుకురావడంతో అక్కడి వారంతా షాక్‌కు గురయ్యారు. మొదట షాప్‌ యజమాని ఫతే లాల్‌ కోలీపై అది దాడి చేసింది. ఆ తర్వాత లోపల ఉన్న సేల్స్‌మెన్‌ సంజయ్‌ గుర్జర్‌పై విరుచుకుపడింది. చిరుత దాడిలో సంజయ్‌కు ముక్కు, భుజం, చేతులపై గాయాలయ్యాయి. అయినప్పటికీ అతడు భయంతో కుప్పకూలిపోలేదు. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని వెంటనే తెగువ చూపి సమయస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించాడు.

చిరుతను బయటకు వదిలేస్తే చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలకు ప్రమాదం తప్పదని సంజయ్‌ గ్రహించాడు. ఆ క్షణంలో తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి షాప్‌ షట్టర్‌ను కిందికి దించాడు. దీంతో చిరుత లోపలే చిక్కుకుపోయింది. సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. జైపూర్‌ నుంచి ప్రత్యేక రెస్క్యూ బృందాన్ని రప్పించారు. దాదాపు ఐదు గంటల పాటు సాగిన ఆపరేషన్‌ తర్వాత చిరుతకు మత్తు మందు ఇచ్చి సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్‌ అవుతున్నాయి. షాప్‌లో చిరుత సంచరించిన తీరు, రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌, సేల్స్‌మెన్‌ ధైర్యం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఒకవైపు నాలుగు కాళ్ల మృగం.. మరోవైపు గాయాలతో ఉన్న పరిస్థితి.. అయినప్పటికీ సరైన సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయంతో సంజయ్‌ పెద్ద ప్రమాదాన్ని అడ్డుకున్నాడు. చిరుతను బంధించింది అటవీ శాఖ బృందమే అయినా.. ఆ ఐదు గంటల హైడ్రామాలో తొలి హీరో మాత్రం సేల్స్‌మెన్‌ సంజయ్‌ గుర్జర్‌నే అని స్థానికులు ప్రశంసిస్తున్నారు.

 

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