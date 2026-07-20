 కొట్టుకున్న అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ ఆట‌గాళ్లు.. ఏం జరిగింది? | Argentina-Spain Players Brawl-Video Viral-After-FIFA World Cup Final | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

FIFA Final: కొట్టుకున్న అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ ఆట‌గాళ్లు.. ఏం జరిగింది?

Jul 20 2026 2:44 PM | Updated on Jul 20 2026 2:49 PM

Argentina-Spain Players Brawl-Video Viral-After-FIFA World Cup Final

Photo Credit: FIFA Twitter

ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026 విజేత‌గా స్పెయిన్ అవ‌త‌రించింది. ఆదివారం అర్ధ‌రాత్రి జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో స్పెయిన్ 1-0 తేడాతో అర్జెంటీనాపై విజ‌యం సాధించి రెండోసారి ఫిఫా విశ్వ‌విజేత‌గా నిలిచింది. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత మైదానంలో ఉద్రిక్త ప‌రిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఓట‌మి షాక్‌లో ఉన్న అర్జెంటీనా ఆట‌గాళ్లు సహ‌నం కోల్పోయి స్పెయిన్ ఆట‌గాళ్ల‌తో గొడ‌వ‌కు దిగారు. 

చిలికి చిలికి గాలి వాన‌లా మారిన గొడ‌వ త‌న్నుకునేంత వ‌ర‌కు వెళ్లింది. దీంతో అప్ప‌టివ‌ర‌కు ర‌ణరంగంలా క‌నిపించిన మైదానం యుద్ధ‌భూమిని త‌ల‌పించింది. పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపు తప్పడంతో అర్జెంటీనా హెడ్ కోచ్‌తో పాటు సపోర్ట్ స్టాఫ్ మైదానంలోకి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. ఆటగాళ్లను విడదీసి పరిస్థితిని శాంతింపజేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ చాలాసేపు ఉద్రిక్తత కొనసాగింది. 

ఈ ఘర్షణలో అర్జెంటీనా మిడ్ ఫీల్డ‌ర్‌ లియాండ్రో పరేడెస్.. స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు గావీ, ఎరిక్ గార్సియాలతో వాగ్వాదానికి దిగినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. ఆ సమయంలో పరేడెస్ ప్రత్యర్థి ఆటగాడిని తోసివేయడంతో పాటు చేయి చేసుకున్న‌ దృశ్యాలు కెమెరాల్లో రికార్డ‌య్యాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. 

అయితే ఈ గొడ‌వ‌ను ఫిఫా తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఘర్షణకు కారణమైన లియాండ్రో  ప‌రెడేస్‌పై రెడ్ కార్డు చూపించి క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంది. దీంతో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్లో రెడ్ కార్డు అందుకున్న రెండో ఆటగాడిగా పరేడెస్ నిలిచాడు. అంతకుముందు మ్యాచ్ జరుగుతున్న సమయంలో అర్జెంటీనా స్టార్ మిడ్ఫీల్డర్ ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ కూడా రెడ్ కార్డు అందుకున్నాడు. ఈసారి ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో ఆఖ‌రి అంకం దాకా హీరోగా నిలిచిన అర్జెంటీనా ఈ ఒక్క ఘ‌ట‌న‌తో విల‌న్‌గా మారిపోయింది.

 

Read: అర్జెంటీనా గెల‌వ‌ద‌ని 14 కోట్లు పందెం.. డ్రేక్ శాపం ఫ‌లిస్తుందా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా 2026 విశ్వవిజేత స్పెయిన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

స్టన్నింగ్ లుక్స్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 3

పట్టు చీరలో నభా నటేష్‌ అందాల మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 4

తెల్లని చీరలో శ్రీదేవి విజయ్‌కుమార్‌ మనసు దోచే అందాలు (ఫొటోలు)
photo 5

సింపుల్‌గా వంక పెట్టలేనంత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
COVID Case Found In Vishakapatnam 1
Video_icon

విశాఖలో కోవిడ్ కేసు కలకలం
West Asia war Update US Airstrikes On Iran 2
Video_icon

ఇరాన్ పై అమెరికా భీకర వైమానిక దాడులు
AI Entreprenuer Arjun On DemandExclusive Interview 3
Video_icon

బిటెక్ మధ్యలోనే ఆపేసి AI తో స్టార్ట్ అప్ కంపెనీ.. ఎంత సంపాదిస్తున్నానంటే
Rohit Sharma Smashes Most Sixes vs SENA Countries 4
Video_icon

రిటైర్ అవ్వమన్నారు.. వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు
EPS Pension Scheme Update 5
Video_icon

EPS స్కీమ్ లో కీలక మార్పులు..ఈ BENEFITS అస్సలు మిస్ కావొద్దు!
Advertisement
 